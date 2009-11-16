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KKTC'de domuz gribi tatili

Türkiye'de de bir çok okulun tatil edilmesine neden olan domuz gribi, KKTC’de de yayılmaya başladı.

16 Kasım 2009 02:00

KKTC'de domuz gribi okulları tatil ettirdi. Türkiye'de de bir çok okulun tatil edilmesine neden olan domuz gribi, KKTC’de de yayılmaya başladı.

KKTC Sağlık Bakanlığı ve KKTC Eğitim Bakanlığı'nın aldığı orta karara göre domuz gribi vakasına rastlanan okullarda bir hafta süreyle tatil kararı aldı.

Domuz gribi nedeniyle Bayraktar Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Demokrasi Ortaokulu, Geçitkale Cumhuriyet Lisesi, Lefkoşa Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi, Anafartalar Lisesi, Yakın Doğu Kreşi, Yakın Doğu İlkokulu ile Yakın Doğu Koleji, Levent İlkokulu, Doğu Akdeniz İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ve Dikmen İlkokulu’nda bir hafta süreyle, yani 23 Kasım Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.

Bu arada KKTC Sağlık Bakanlık, yarından ( Salı ) itibaren 6 aylık ile 5 yaş arasındaki çocuklara devlet hastanelerinde mesai saatleri içerisinde aşı yapılmaya başlanacağını da açıkladı.

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