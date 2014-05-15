KKTC'de de Soma faciası için yas ilanı

KKTC Soma faciası nedeniyle 15 ve 16 Mayıs'ı ulusal yas ilan etti.

KKTC Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin Manisa ilçesine bağlı Soma 'daki maden faciası nedeniyle KKTC'de 15 ve 16 Mayıs'ı ulusal yas ilan etti. Bu çerçevede 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yapılacak şenlikler de iptal edildi.

Bakanlar kurulu Toplantı sonrası alınan kararları KKTC Dışişleri Bakanı Özdil Nami açıkladı. Nami, 15 ve 16 Mayıs'ın yas ilan edildiğini; 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi törenleri dışındaki şenliklerin de iptal edildiğini duyurdu. Nami, Bakanlar Kurulu toplantısında bugün açıklayacakları tek kararın bu olduğunu da sözlerine ekledi.

'Soma'daki kaza Kıbrıs Türk halkını üzüntüye boğdu'

KKTC Bakanlar Kurulu, Toplantısı öncesi KKTC Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu'da basına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Manisa iline bağlı Soma ilçesinde meydana gelen ve 200'ü aşkın kişinin ölmesine neden olan maden kazasının Kıbrıs Türk halkını da üzüntüye boğduğunu belirterek, Türkiye Hükümeti'ne başsağlığı, ölenlere tanrıdan rahmet ve ailelerine de sabırlar diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan başsağlığı mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'nin Soma ilçesinde bir ocakta meydana gelen kaza için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da başsağlığı mesajları gönderdi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, başsağlığı mesajında şunları kaydetti: “Soma'da meydana gelen elim kaza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de büyük üzüntü yaratmıştır. Türkiye'deki kardeşlerimizin acısı, bizim de acımızdır. Dileğimiz gereken neyse yapılması ve bu tür acıların bir daha yaşanmamasıdır. Kaza sonucu yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."