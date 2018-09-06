KKTC'de çiftçiler ve besiciler sokağa çıktı

Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan ekonomik kriz nedeniyle meslek frupları senkikalar sokağa çıktı. Dün KKTC Tarım Bakanlığı binası önünde eylem yapan Kıbrıslı Türk çiftçi ve besicilerin eylemlerini bugün de devam ettirdi.

Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, hükümetin tarım ve hayvancılık politikası ile zamlara tepki göstermek için eylem yapan hayvan üreticilerinin, Tarım Bakanlığı’nın önündeki bekleyişi sürerken bir grup eylemci traktörlerle bakanlık binasına girmeye çalışıyor. Lefkoşa’da eylemcilerin sokaklara doldurdukları tarım araçları nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

Eylemcilerin ısrarlı bekleyişi karşısında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin yeni iyileştirici önerilerini açıkladı. Bakanlık ile bir uzlaşı sağlanamadığının belirten Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise, eylemin sürdüğünü ve bugün üreticinin taleplerine cevap verilmesini umduklarını söyledi.

Çiftçi ve hayvancıların eylemleri ve bekleyişleri sürerken birçok sendika ve toplum kuruluşundan geniş katılımlı eylem çağrısı geliyor. Haber Kıbrıs isimli sitenin geçtiği yeni bir habere göre Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve federasyona bağlı, Memur-Sen, Kamu-İş, DAÜ-Per-Sen, Bel-Sen, Din-Gör-Sen, BASS, Bay-Sen ve Büro-İş sendikaları yarın akşam saat 19.00’da Başbakanlık önünde “Mutfak Ateşi” yakacak.