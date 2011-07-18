-KKTC'DE BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI LEFKOŞA (A.A) - 18.07.2011 - Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne kavuştuğu gün olan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 37. yıl dönümü, Barış ve Özgürlük Bayramı olarak bu yıl da tören ve etkinliklerle coşku içinde kutlanacak. Resmi kutlamalar yarın saat 12.00'de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Bayrak Televizyonu'ndan (BRT) yapacağı konuşmayla başlayacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da kutlamalara katılmak için yarın KKTC'ye gelecek. Anıtlardaki törenlerin bir bölümü yarın düzenlenecek. Buna göre, protokolün katılımıyla yarın sırasıyla saat 18.30'dan itibaren, Lefkoşa Atatürk Anıtı, Kıbrıs Türkü halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Anıt Kabri ile Boğaz Şehitliği'nde törenler düzenlenecek. Törenlerde, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak, saygı marşı, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın ardından, bayraklar göndere çekilecek ve anıt özel defterleri imzalanacak. 20 Temmuz Çarşamba günü ise Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı'nda saat 09.30'da tören düzenlenecek. İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak törende, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün temsilcisi ile Cumhurbaşkanı Eroğlu arasında mesaj teatisi yapılacak. Daha sonra Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Eroğlu'na sunulacak. Tören, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun konuşmasının ardından, halk dansları gösterisi ve resmi geçitle sona erecek. 20 Temmuz kutlamaları kapsamında, Barış Harekatı'nda ilk çıkarmanın yapıldığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajı'nda da Çarşamba günü saat 08.50'de tören düzenlenecek. Kutlama etkinlikleri kapsamında, 19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece Yavuz Çıkarma Plajı'nda ''Şafak Nöbeti'' tutulacak. Türk Yıldızları, 20 Temmuz sabahı saat 11.00-11.30 arası Lefke'de selamlama uçuşunun ardından, saat 18.00'de de Girne Atatürk Anıtı'nın üzerinde gösteri yapacak. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı KKTC genelinde, çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak.