-KKTC'DE ASGARİ ÜCRET 1300 TL LEFKOŞA (A.A) - 17.12.2010 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halen aylık 1237 TL olarak uygulanan asgari ücret, 1300 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücrete, Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun devlet ve işçi kanadı onay verirken, işveren kanadı ret oyu kullandı. Asgari Ücret Komisyonu, en son ekim 2009'da belirlenen asgari ücretin yeniden tespiti için, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkay Tokel başkanlığında toplandı. Toplantıda işçi tarafı yeni asgari ücretin 1677, işveren tarafı da 1014 TL olmasını önerdi. Devlet ve işçi tarafının onayı ile 1300 TL olarak kabul edilen yeni asgari ücret 1 Ocak 2011'den itibaren uygulanacak. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkay Tokel, toplantının başında yaptığı konuşmada, gönlünden geçen asgari ücretin 3 bin TL olduğunu, ancak bunun mümkün olmadığının bilinciyle hareket ettiklerini ifade ederek, ülkede 12 bin 500 kayıtlı işsiz olduğunu ifade etti. Asgari ücretin daha iyi belirlenebilmesinin koşulunun özel sektörün önünün açılması ve teşvik edilmesi ol