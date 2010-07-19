-KKTC'DE ANADOLU AJANSI'NA ÖDÜL LEFKOŞA (A.A) - 18.07.2010 - Anadolu Ajansı'na (A.A), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ''En İyi Haber Ajansı'' ödülü verildi. KKTC Dış Basın Birliği'nin Medya Başarı Ödülleri, Lefkoşa Golden Tulip Otel'de düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı, KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı ödül töreninde, toplam 36 ayrı dalda 44 kişiye ödül verildi. ''En İyi Haber Ajansı'' seçilen Anadolu Ajansı'nın ödülünü, A.A Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek aldı. A.A KKTC Temsilcisi Züleyha Karaman, Gazetecilik alanında ''Demeç Savaşları'' haberiyle ''Siyasi Haber'' dalında, A.A Lefkoşa Temsilciliği Kameramanı Mustafa Sağıroğlu da ''35 yıllık özlem'' haberiyle ''Haber Görüntü'' dalında ödüle layık görüldü. Türkiye'den çok sayıda ünlü konuğun da katıldığı gecede, Türkiye medyasına 5 ayrı dalda ödül verildi. Dış Basın Ödülleri kapsamında, ''En İyi Haber Ajansı'' dalında Anadolu Ajansı'na; ''En İyi Televizyon Kanalı'' dalında TRT'ye; ''En İyi TV Haber Bülteni'' dalında Star Haber Uğur Dündar'a; ''En İyi Gazete'' dalında Cumhuriyet Gazetesi'ne, ''En İyi Köşe Yazarı'' dalında Hürriyet Gazetesi'nden Yılmaz Özdil'e, ''En İyi TV Programı'' dalında CNN Türk'ten Kürşat Başar'a, ''En İyi TV Haber programı'' dalında ''Siyaset Meydanı" ile Ali Kırca'ya ödül verildi.