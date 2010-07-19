T24 LogoT24 Logo
Dünya

KKTC'DE ANADOLU AJANSI'NA ÖDÜL LEFKOŞA (A.A)

19 Temmuz 2010 02:47

-KKTC'DE ANADOLU AJANSI'NA ÖDÜL LEFKOŞA (A.A) - 18.07.2010 - Anadolu Ajansı'na (A.A), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ''En İyi Haber Ajansı'' ödülü verildi. KKTC Dış Basın Birliği'nin Medya Başarı Ödülleri, Lefkoşa Golden Tulip Otel'de düzenlenen törenle sahiplerine dağıtıldı. KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Şakir Fakılı, KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ile çok sayıda davetlinin katıldığı ödül töreninde, toplam 36 ayrı dalda 44 kişiye ödül verildi. ''En İyi Haber Ajansı'' seçilen Anadolu Ajansı'nın ödülünü, A.A Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek aldı. A.A KKTC Temsilcisi Züleyha Karaman, Gazetecilik alanında ''Demeç Savaşları'' haberiyle ''Siyasi Haber'' dalında, A.A Lefkoşa Temsilciliği Kameramanı Mustafa Sağıroğlu da ''35 yıllık özlem'' haberiyle ''Haber Görüntü'' dalında ödüle layık  görüldü.  Türkiye'den çok sayıda ünlü konuğun da katıldığı gecede, Türkiye medyasına 5 ayrı dalda ödül verildi. Dış Basın Ödülleri kapsamında, ''En İyi Haber Ajansı'' dalında Anadolu Ajansı'na; ''En İyi Televizyon Kanalı'' dalında TRT'ye; ''En İyi TV Haber Bülteni'' dalında Star Haber Uğur Dündar'a; ''En İyi Gazete'' dalında Cumhuriyet Gazetesi'ne, ''En İyi Köşe Yazarı'' dalında Hürriyet Gazetesi'nden Yılmaz Özdil'e, ''En İyi TV Programı'' dalında CNN Türk'ten Kürşat Başar'a, ''En İyi TV Haber programı'' dalında ''Siyaset Meydanı" ile Ali Kırca'ya ödül verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24