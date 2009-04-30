KKTC'de 5 bin İngiliz mülkünü kaybedebilir

Dava nasıl gelişti?



İngiliz Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, sadece Türkiye tarafından tanınan KKTC mülkiyeti satın almayı planlayan vatandaşlarını, Kıbrıs, AB ve İngiltere'de haklarında yasal işlem yapılabileceği yönünde uyarıyor.İngiliz Daily Mail gazetesi, Lüksemburg merkezli Avrupa Divanı'nın kamuoyunda `Orams Davası' diye bilinen mülkiyet ile ilgili davada, KKTC'yi yargılayıp, Rum mahkelerin KKTC'de yaşayan bireyleri de yargılayabileceğine hükmetmesi üzerine, KKTC'de yaşayan 5 bin İngilizin 'mülkiyet hakıını kaybedebileceğini yazdı.Gazete, mahkeme kararının ardından zafer açıklaması yapan Rum avukat Constantis Condounas'ın, ``Şimdi Kuzey Kıbrıs'ta mülk alan yabancılar korkmaya başlasın. Karar lehimizedir' sözlerine yer verdi. Rum hükümet sözcüsü Stefanu Stefanos da karardan çok memnun olduklarını açıkladı. Kararı alan Adalet Divanı hakimler heyetinin başkanlığını ise, Yunanlı hakim Vassilios Skouris yaptı. Haberde, 1974 yılında 167 bin Kıbrıslı Rum'un evlerini terketmek zorunda kaldığını, 40 bin Kıbrıslı Türk'ün de konutlarını bırakarak, Kuzey'e gittiklerini vurgulandı.Rum mahkemesi, 2004 yılında KKTC'nin Girne kentinde villa satan çift Linda ve David Orams'ı, 1974 öncesinde arsa sahibi Rum Meletis Apostodlides'in şikayeti üzerine yargılandı ve evini yıkması, tazminat ödemesi karar verdi. Rum avukatlar ardından, Orams ailesinin İngiltere'deki evine haciz götürmek üzere Londra'da dava açtı. İngiltere eski Başbakanı Blair'in avukat eşi Cherie Blair, KKTC'nin çıkarlarını savunmak üzere Orams davasını üstlendi.