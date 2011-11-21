-KKTC'de 4 Aralık'ta nüfus sayımı yapılacak LEFKOŞA (A.A) - 21.11.2011 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 4 Aralık'ta nüfus sayımı yapılacak. KKTC Başbakanı İrsen Küçük, bir kabul sırasında konuyla ilgili yaptığı açıklamada nüfus sayımının planlandığı şekilde 4 Aralık'ta yapılacağını ifade ederek, ''Bundan sonraki sayımların eve kapanmadan yapılması için gerekli talimatı verdim'' dedi. ''İnsanlarımızı son kez olmak üzere eve kapayarak sayım yapacağımız için üzgünüm ve halkımızdan özür diliyorum'' diyen Küçük, Devlet Planlama Örgütü'ne (DPÖ), bundan sonraki sayımların bilgisayar üzerinden halkı eve kapatmayacak şekilde yapılması için gerekli talimatı verdiğini söyledi.