-KKTC'DE 2011 YIILI "ÇEVRE YILI" İLAN EDİLDİ LEFKOŞA (A.A) - 20.12.2010 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2011 yılı ''Çevre Yılı'' ilan edildi. KKTC Başbakanı İrsen Küçük, 2010 yılında turizmde ve hava taşımacılığında KKTC'de yüzde 15'in üzerinde artış olduğunu belirterek, bunun kendilerine moral verdiğini ve 2011 yılı için daha da ümitlenmelerin neden olduğunu söyledi. Küçük, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst ile Mecliste düzenledikleri basın toplantısı ile 2011 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nde turizmde ''KKTC Yılı'' olarak ilan edilişinin tamamlayıcı unsuru olarak ''Çevre Yılı'' da ilan edildiğini duyurdu. Ülkenin turizm açısından önemli bir konuma sahip olduğuna işaret eden Küçük, turizmin lokomotif sektör olarak hükümet tarafından da desteklendiğini kaydetti. Küçük, 2011 yılında turizmde iddialı olduklarını, bunun turizm altyapısının bir noktaya gelmesinden kaynaklandığını belirtti. Turistik konaklama tesisleri ve restoranlar bakımından altyapının iyi durumda olduğunu ve bunun deniz ve güneşle de birleşince büyük olanaklar sağladığını ifade eden Küçük, 2011'e girerken Türkiye ile işbirliğinin daha da artırılması çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Yaklaşık iki ay önce özellikle turizmde yatırımların önünün açılabilmesi için Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in de katılımıyla KKTC'de toplantılar yaparak bazı kararlar aldıklarını hatırlatan Küçük, alınan kararların takibinin yapıldığını söyledi. -27 ARALIKTA ANKARA'DA KKTC YILI İLANI- 2011 yılının Türkiye'de turizmde ''KKTC Yılı'' olarak ilan edilmesi için girişimlerinin olumlu karşılandığını ve bunun Başbakan Recep Tayip Erdoğan tarafından desteklendiğini belirten KKTC Başbakanı Küçük, 27 Aralıkta, ilgili bakanlar ve sektör sorumluları ile Ankara'ya gideceklerini ve Türkiye'de 2011 yılının ''KKTC Yılı'' ilan edileceğini söyledi. Bu yıl ülkeye gelecek turist sayısında artış beklediklerini de belirten Küçük, bunun sadece bir ilan olmayacağını, yıl içinde belli bölgelerde programlar yapılarak güçlendirileceğini kaydetti. KKTC'yi ziyaret eden Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ile yaptıkları görüşmede Ocak ayı sonunda İstanbul'da geniş yatırımcı kitlesi ile toplantı düzenlenmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Küçük, toplantıya kendisinin ve ilgili bakanların katılacağını bildirdi. -TURİZM VE HAVA TAŞIMACILIĞINDA ARTIŞ- Hava taşımacılığının önemine de dikkati çeken Başbakan İrsen Küçük, Kıbrıs Türk Hava Yollarının (KTHY) kapanmasının ardından artan bilet fiyatlarının, eski düzeyine yaklaşmaya başladığını kaydetti. Küçük, ''2010'da gerek turizmde ve gerekse hava taşımacılığında KKTC'de yüzde 15'in üzerinde artış oldu. Bu bize moral verdi ve 2011 yılı için daha da ümitlenmemize neden oldu'' dedi. Yeni havayollarının devreye girmesi ve hava taşımacılığının rahatlaması bakımından da hükümetin çalışmalarını sürdüğünü anlatan İrsen Küçük, KTHY'nin yerine farklı bir yapı için, yatırımcıların bilgi talepleri nedeniyle son nokta konulmasının geciktiğini söyledi. Küçük, THY yetkilerinin bilgi vermesinde bir aksama olduğunu, bir kaç güne kadar son noktanın konulabileceğini, böylece yeni havayolunun Mart ayı içinde uçuşlara başlayabileceğini belirtti. Küçük, yeni havayolunda THY'nin yüzde 10 hissesi bulunmasının avantaj olduğunu, böylece teknik ve uçak bakımından büyük destek alabileceklerini, üstelik THY'nin birçok ülkede bilet kesme hakkı bulunmasının da önemli olduğunu ifade etti. -SKY VE ONUR AİR- İki havayolu şirketinin daha KKTC'ye uçuş için talepleri olduğunu, Bakanlar Kurulu'nda konuyu ele aldıklarını ve bu taleplere olumlu baktıklarını açıklayan Küçük, böylece KKTC'ye uçuş yapan dört hava yoluna üç hava yolu daha ilave edilebileceğini söyledi. Küçük, Sky ve Onur Air'e, uçuş için talep ettikleri şehirlere birer de kendilerinin eklemeleri şartıyla onay verebileceklerini ifade etti. 2011 yılının bir yandan ''Turizm'' diğer yandan da ''Çevre'' yılı olacağını kaydeden Küçük, Çevre Yasa Tasarısının da Avrupa Birliğine uyumlu olarak Meclise sevk edildiğini ve yeni yılda komitede ivedilikle ele alınacağını belirtti. KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst de ''Daha güzel bir KKTC, daha temiz bir doğa ve çevre, dünyaya da daha temiz bir KKTC mesajı verebilmek için 2011'i 'Çevre Yılı' ilan ediyoruz'' dedi.