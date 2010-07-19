-KKTC'DE 20 TEMMUZ KUTLAMALARI BAŞLADI LEFKOŞA (A.A) - 19.07.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC halkının çalışkan olduğunu, ambargo ve izolasyonlara rağmen girişimci yapısını sürekli geliştirerek önemli mesafeler katettiğini söyledi. KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 36. yıldönümü kutlamaları, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Bayrak Televizyonundan saat 12.00'de yaptığı açış konuşmasıyla ve 21 pare top atışıyla başladı. Halkın bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Eroğlu, ''36 yıl önce bir 20 Temmuz sabahı doğan özgürlük güneşi çok şükür ki bizi aydınlatıyor ve inanıyoruz ki bundan sonra da hep aydınlatacak'' dedi. Bunlarla yetinmeyip yollarına devam edeceklerini vurgulayan Eroğlu, yaşanan sorunlar nedeniyle morallerin bozulmamasını istedi. Eroğlu, Türkiye'nin desteğiyle alınması gereken tedbirlerin alındığını ve yarınların çok daha güzel olacağına inancının tam olduğunu söyledi. Eroğlu, Anavatan Türkiye'nin dün olduğu gibi bugünkü hükümetlerinin de Kıbrıs Türk halkının refah ve güvenliğine büyük değer verdiğini kaydederek, Türkiye'den KKTC'ye yılda 75 milyon metreküp su taşınması, enerji nakledilmesiyle sektörlerin yeni bir ivme kazanacağına işaret etti. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Rum tarafına ''Kıbrıs Cumhuriyeti'' muamelesi yapıldığı sürece, Kıbrıs Türk tarafıyla adil bir yetki paylaşımına gitmesinin son derece zor olduğuna işaret ederek, uluslararası toplumun bu açıdan kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Eroğlu, ''Yani barış, anlaşma bizden çok dünyanın ve Rum tarafının tutumuna bağlıdır'' dedi. Eroğlu, şöyle devam etti: ''Kıbrıs'ta 20 Temmuz 1974 sonrasında oluşan yeni bir coğrafya, bunun üzerinde oluşan iki ayrı devlet, iki halk, iki ayrı demokrasi ve iki kesim vardır. Kıbrıs'ta varılacak bir anlaşma bu gerçeklere dayanmalı ve egemen eşitliğimizi, Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini mutlaka içermelidir.'' -''YENİDEN DOĞDUK''- Eroğlu, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Türk halkının yeniden doğduğunu belirterek, Türkiye'nin tarihi bağlar ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca gerçekleştirdiği harekat olmasaydı bugün Kıbrıs'ta yaşayan bir Türk devletinden, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz edilemeyeceğini kaydetti. 20 Temmuz Barış Harekatı olmasaydı, faşist Rum-Yunan darbesinin hedefine ulaşacağını ve 15 Temmuz 1974 sabahı ilan edilen ''Kıbrıs Elen Cumhuriyeti''nin Yunanistan'a ilhak edilmiş olacağını anlatan Cumhurbaşkanı Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının da 1950'de, 1955'te ve 1963 Kanlı Noeli'nde kabul etmediği ''Enosis''e boyun eğmeye zorlanacağını, toplu katliamların daha birçok yerde uygulanacağını belirtti. Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatının ve onun sağladığı özgürlük ve güven ortamının ürünü olan KKTC devletinin her geçen gün daha da belirginleşen yaşamsal öneminin bilincinde olduğunu ifade ederek, kendini özgürce yönetme hakkından geriye gitmesi söz konusu olmadığını; 1974 öncesi dönüşe asla izin verilmeyeceğini vurguladı. -''BAŞARILANLAR KÜÇÜMSENEMEZ''- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ambargolar ve izolasyon altında başarılanların küçümsenemeyecek boyutta olduğuna dikkati çekerek, ''Günün sıkıntılarına kapılıp başardıklarımızı görmezden gelmek kendimize ve bugüne kadar bizlere hizmet edenlere büyük haksızlık olur'' dedi. Anavatan Türkiye hükümetleri ile birlikte çalışarak ambargolara rağmen 6 üniversite kurduklarına işaret eden Eroğlu, milli gelirin 13-14 bin dolar aralığında olduğunu; 1977'de bin kişiye düşen araç sayısı 87 iken 2008'de bu rakamın 900'e ulaştığını; bugün de bini aştığını bildirdi. Eroğlu, 1977'de bankalardaki mevduat 94 milyon dolarken bugün bu rakamın 4 buçuk milyar doların üzerinde olduğunu; 1977'de kişi başına düşen mevduat 648 dolarken bugün bu rakamın 15 bin doları aştığını kaydederek, 1977'de 3 bin 265 olan turizmdeki yatak sayısının bugün 20 bine yaklaştığını; yüksek öğrenimde 45 bin civarında gencin bulunduğunu; ilk ve orta dereceli okullarda öğrenci başına düşen öğretmen oranının da oldukça iyi olduğunu ifade etti. -''KKTC HALKI ÇALIŞKANDIR''- Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, şöyle devam etti: ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı çalışkandır; ambargolara ve izolasyonlara rağmen girişimci yapısını sürekli geliştirmiş ve önemli mesafeler katetmiştir. Ama bunlarla yetinecek miyiz? Hayır! Yolumuza devam edeceğiz. Zaman zaman her ülkede çıkabilen sorunlar bizde de yaşanmaktadır. Kimse bunlar yaşanıyor diye moralini bozmasın. Alınması gereken tedbirler alınmaktadır ve yarınlar çok daha güzel olacaktır. Sıkıntılarımızı aşacak ve daha güzel yarınlara erişeceğiz. Buna inancım ve güvenim tamdır, çünkü ben sizi tanıyorum... Anavatan Türkiye'yi biliyorum. Anavatan Türkiye'nin dünkü hükümetleri de bugünkü hükümetleri de Kıbrıs Türk halkının refah ve güvenliğine büyük değer vermektedirler. Pek çok önemli proje bu anlayışla gerçekleştirildi ve şimdi yenileri gündemdedir. Anavatan Türkiye'den KKTC'ye yılda 75 milyon metre küp su taşınması enerji nakledilmesi ile sektörlerimiz yeni bir ivme kazanacaktır.'' -''KOMŞULARLA SIFIR SORUN POLİTİKASINDAN İLHAM ALIYORUZ''- Özgürlük ve egemenliğin ne büyük özverilerle kazanıldığını genç nesillere anlatmanın en önemli ülke görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Eroğlu, ''Kimseye karşı bir düşmanlığımız yoktur. Biz barışsever bir milletin çocuklarıyız. Kimsenin toprağında, egemenliğinde, devletinde gözümüz yoktur. Biz bölgemizin bir huzur ve refah alanı olmasını istiyoruz. Biz, Anavatanımız Türkiye'nin komşuları ile sıfır sorun politikasını candan destekliyor, ondan ilham alıyoruz'' diye konuştu. Eroğlu, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının yerinin AB olduğuna inandıklarını ve bunun için çaba gösterdiklerini kaydederek, istedikleri hiçbir şeyin komşularının aleyhine olmadığını, ama 1974 öncesine asla dönmek niyetinde olmadıklarını vurguladı. Devlet kurmuş erdemli bir halk olarak komşularına anlaşma yapmayı önerdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Eroğlu, şunları dile getirdi: ''Ama kimse bizi çaresiz Rum tarafının empoze ettiklerini kabul etmeye mahkum bir halk olarak görmesin. Anavatan Türkiye Milli Güvenlik Kurulu tarafından da ifade edildiği üzere Kıbrıs Türk tarafı ilanihaye çözümsüzlüğün mağduru durumunda kalamaz.''