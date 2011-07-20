-KKTC'DE 20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI COŞKUSU LEFKOŞA (A.A) - 20.07.2011 - Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne kavuştuğu gün olan Barış Harekatı'nın 37. yıl dönümü, KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı olarak coşkuyla kutlanıyor. Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi geçit törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, TBMM İdari Amiri Mustafa Kabakçı ile AK Parti Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, TSK Temsilcisi Orgeneral Bekir Kalyoncu, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mehmet Daysal, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Adana Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ile diğer yetkililer, Türkiye'den gelen Kıbrıs gazileri katıldı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mehmet Daysa ile tören birliklerini denetleyerek, halkın bayramını kutladı. -MESAJ TEATİSİ- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustaf İsen tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na takdim edildi. Eroğlu da cevabi mesajını, Cumhurbaşkanı Gül'e iletilmek üzere İsen'e verdi. İsen mesajı iletirken, ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Kıbrıs Türk halkının bu mutlu gününü tebrik eden ve Türkiye'nin daima Kuzey Kıbrıs'ın yanında olacağını ifade eden mesajlarını şerefle takdim ediyorum'' dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu da ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Kıbrıs Türk halkının bayramını kutlayan ve iyi temenniler içeren mesajını almaktan onur duyuyorum. Şahsında, Anavatandaki bütün kardeşlerimize saygılarımı, sevgilerimi sunarken, KKTC halkının Anavatanına bağlılığını ifade etmek istiyorum'' diye konuştu. Mesaj teatisinin ardından, Girne'deki Yavuz Çıkarma Plajı'ndan getirilen bayraklar Cumhurbaşkanı Eroğlu'na sunuldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla devem eden törende, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da konuşma yapacak ve tören halk dansları gösterisi ve resmi geçitle sona erecek. -YAVUZ ÇIKARMA PLAJI'NDAKİ TÖREN- 20 Temmuz kutlamaları kapsamında, Kıbrıs Türküne özgürlük getiren Mehmetçik'in adaya ilk ayak bastığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajı'nda tören düzenlendi. Törende, önce denize çelenkler bırakıldı, ardından denizden adaya bayrak çıkarıldı. Meşale yakılmasından sonra Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) öğrencileri Lefkoşa'ya götürmek üzere meşaleyi, bayrakları devraldı. Tören 21 pare top atışıyla sona erdi. Buradaki törene katılan protokol, daha sonra Karaoğlanoğlu Şehitliği'ni ziyaret etti.