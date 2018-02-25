T24 LogoT24 Logo
Gündem

KKTC'de 2 bin vatandaşlık mercek altında

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi- Demokrat Parti döneminde vatandaşlık verilen 2 bin kişinin kayıtlarının gözden geçirileceğini açıkladı

25 Şubat 2018 16:33

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi- Demokrat Parti döneminde vatandaşlık verilen 2 bin kişinin kayıtlarının gözden geçirileceğini açıkladı.
KKTC Başbakanı Erhürman, basın mensuplarnın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erhürman, İçişleri Bakanlığı’nda üst düzey kadrolar tamamlanır tamamlanmaz, vatandaşlık incelemeleriyle ilgili gelişmelerin kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Başbakan Erhürman, \"Hükümet programında da açıkça yazdığı gibi ‘Bakanlar Kurulu tarafından vatandaş yapılması zorunlu görünenler vatandaş yapılır’ hükmü kalkacak. İstisnai vatandaşlığın ikinci türü olan spor, kültür, ekonomi gibi konularda yararlı hizmetleri bulunanlarla ilgili konu ayrıntılı kriterlere bağlanacak\" diye konuştu. Vatandaşlıkların \'oy\' olarak da görüldüğüne dikkat çeken Erhürman, \"İlk defa vatandaş olanlar önlerindeki ilk seçimde oy kullanamayacak. Bu konularda 4 partinin hemfikirliği var. Bu çalışmanın başlatılması için düğmeye basmadık\" dedi. 
​Vatandaşlık incelemesinde ne kadar geriye gidileceği sorulan Erhürman, \"Sorusunun cevabı burada yatıyor. Yok hükmündeki işlemlerde 50 sene bile geriye gidebilir. 50 yıl önce yapılsa bile ağır bir hukuki sakatlık varsa o işlem geri alınabilir. Ancak o işlem usuli bir sebeple hukuka aykırıysa hile de yoksa o 75 gün içinde geri alınabilir. 76’ncı gün geri alınamaz\" diye yanıt verdi.
Öte yandan KKTC\'de son 1 haftadır, Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Bertan Zaroğlu\'nun vatandaşlığı tartışma konusu olmuştu. KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, \'YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu\'nun vatandaşlığının yasal olmadığı\' yönündeki iddialarla ilgili kendisine yöneltilen soru üzerine \"Bir kişiye yasalara aykırı vatandaşlık verildiğinin tespit edilmesi halinde, kim olduğuna bakılmaksızın yasanın gereği yerine getirilek\" demişti. Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise Zaroğlu\'nun vatandaşlığının iptal edilmeyeceğini açıklamıştı.
KKTC\'de mevcut yasaya göre, 5 yıl çalışma izniyle ülkede yaşayanlar, \'vatandaşlık başvuru hakkı\'na sahip oluyor. Bunun yanı sıra Bakanlar Kurulu\'nca da \'ülke yararına\' görülen isimler vatandaş yapılabiliyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHAKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Ulusal Birlik Partisi Demokrat PartiKKTC Başbakanı ErhürmanErhürmanBakanlığındaBaşbakan ErhürmanKuruluVatandaşlıklarınBuYok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24