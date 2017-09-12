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KKTC’de 164 asker zehirlenme teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

"Ayakta tedavi edilerek tahliye edildiler"

12 Eylül 2017 19:45

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında görevli 164 asker dün gece zehirlenme teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, bugün sabah saatlerinden itibaren bazı basın yayın organlarının haber sitelerine 90 ile 300 arasında GKK personelinin zehirlenme şikayeti ile hastanelere başvurduğu haberleri üzerine yazılı açıklama yaptı. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 164 personelin karın ağrısı ve ishal şikayeti ile hastanelere başvurduğunu, söz konusu personelin tamamının ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının bazı birliklerinde 11 Eylül tarihinde saat 21.00’dan itibaren bir kısım personel, karın ağrısı ve ishal şikayeti ile hastanelere sevk edilmeye başlanmıştır. 12 Eylül saat 14.30 itibariyle 100 personel (68’i 11Eylül tarihinde-32’si Eylül tarihinde) sevk ile 64 personel ise doğrudan olmak üzere toplam 164 personel karın ağrısı ve ishal şikayeti ile hastanelere başvurmuştur. Söz konusu personelin tamamı ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Bahse konu olay, ilk rahatsızlığın ortaya çıktığı andan itibaren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca yakından takip edilmekte olup, şikayetlerin sebebinin belirlenmesine yönelik inceleme hassasiyetle devam ettirilmektedir.”

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