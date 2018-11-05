KKTC'de 10 Kasım tartışmasına öğretmenler de katıldı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) öğretmen sendikaları, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü\'nün bu yıl cumartesiye gelmesi nedeniyle anma törenlerinin 9 Kasım\'a çekilmesine tepki gösterdi. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından yapılan ortak açıklamada, kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı\'nın hayal kırıklığı yarattığı belirtildi, \"10 Kasım günü Atatürk\'ün ölüm yıl dönümüdür ve o gün de okullarımızda etkinlikler planlanmıştır\" denildi.

KKTC\'de, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü ile ilgili tartışma, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan imzasıyla okullara gönderilen genelge ile başladı. Genelgede, anma törenlerinin 9 Kasım Cuma günü yapılacağı, katılım konusunda hassas davranılması istendi. Sosyal medyada genelgeye tepki gösteren vatandaşlar, \'Atatürk 10 Kasım\'da değil, 9 Kasım\'da anılıyor. Kabul edilemez\' yorumlarında bulundu. KKTC medyasının da tepki gösterdiği genelgeyle ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, \"Biz 10 Kasım\'a katılımın yüksek olması nedeniyle böyle bir karar aldık\" dedi. 10 Kasım\'ın cumartesiye denk geldiğine işaret eden Burhan, \"Bakanlık olarak 10 Kasım\'ın boş geçmesini istemedik. Hafta sonu katılımın yüksek olmayacağını düşündük. Çocuklarımızın 10 Kasım\'a katılmasını, bu günü yaşamasını istedik. Tepkileri görünce şaşırdık\" diye konuştu.

ÖĞRETMENLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Bakanlığın genelgesine öğretmenler sendikaları da tepki gösterdi. Ada\'da örgütlü iki öğretmen sendikası KTOEÖS ve KTÖS yaptıkları ortak açıklamada, \"Milli Eğitim Bakanlığı\'nın, 10 Kasım tarihinin Atatürk Haftası olarak akademik takvimde yer aldığını bilmesine rağmen, 9 Kasım\'da tüm okullarda Atatürk\'ü anma etkinliği yapmayı bir genelge ile duyurması, gereksiz bir tartışma başlatmıştır\" ifadelerine yer verildi.

Genelge ile bir yandan Atatürk\'ün manevi kişiliğinin arkasına saklanıp siyaset yapanlara prim verildiği, diğer yandan da gereksiz yere öğretmenin çalışma saatlerinin tartışmaya açıldığı kaydedilen açıklamada, \"Bu hafta içinde okullarımızda her yıl olduğu gibi Atatürk\'ü anma etkinlikleri yapılacaktır\" denildi. Açıklamada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 80\'inci yıl döneminde 10 Kasım\'da anılacağı vurgulandı.



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