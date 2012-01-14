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KKTC Bakanlar Kurulu toplandı LEFKOŞA (A.A)

14 Ocak 2012 13:41

-KKTC Bakanlar Kurulu toplandı LEFKOŞA (A.A) - 14.01.2012 - KKTC Bakanlar Kurulu, dün akşam vefat eden kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın cenaze işlemlerini görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Denktaş'ın oğlu Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın da katıldığı Bakanlar Kurulu'nda, cenaze için yapılması gerekenler ele alınacak. Toplantıda yas ilan edilmesi de bekleniyor. Rauf Denktaş'ın ölümü nedeniyle, kamu kurumları ve özel kuruluşlardaki bayraklar yarıya indirilirken, Denktaş'ın vefat ettiği Yakındoğu Üniversitesi Hastanesinde taziye defteri açıldı. Denktaş'ın vefatı KKTC'de yayınlanan gazetelerde de manşetlerden duyuruldu. Gazetelerden Haberdar, "Atamızı kaybettik", Kıbrıs, "Bir tarih göçtü", Afrika, "Denktaş öldü", Vatan, "Bir tarih göçtü, Rauf Denktaş'ı kaybettik, KKTC halkı ve Türk halkının başı sağolsun", Kıbrıslı, "Ve O artık yok, bir tarih göçtü",  Havadis, "Bir tarih göçtü", Star Kıbrıs "Türk ulusu ağlıyor", Halkın Sesi "Başımızı sağolsun", Yeni Düzen, "Denktaş'ın vedası" başlıklarını kullandılar. Öte yandan, KKTC Başbakanlık basın odasına Denktaş'ın çerçeveli bir fotoğrafı konarak üstüne "Asla unutmayacağız, unutturmayacağız" yazıldı.  Bu arada, Denktaş'ın vasiyetinin, ölünce annesi, babası ve çocuklarının mezarının bulunduğu Lefkoşa Türk Belediyesi mezarlığında bulunan aile mezarlığına defnedilmesi olduğu öğrenildi.

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