KKTC'ye girişler 1 Nisan'a kadar yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar ülkeye girişleri yasakladı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "1 Nisan 2020 tarihine kadar, kara, deniz ve hava sınır kapılarından KKTC'ye sadece KKTC vatandaşları ve ülkemizde yasal izinli bulunan kişiler girebilecektir. Bunun dışında kalan kişilerin KKTC’ye girişleri 1 Nisan 2020 tarihine kadar yasaklanmıştır" dedi.

KKTC Bakanlar Kurulu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, kararları şöyle sıraladı: