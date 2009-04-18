KKTC yarın sandık başında

Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla yarın (19 Nisan 2009) sandık başına gidiyor.



Kayıtlı 161 bin 373 seçmenin bulunduğu seçimde, milletvekili olmak için 7 partiden 345, bağımsız olarak da 8 aday yarışacak.



Lefkoşa'da 50 bin 653, Gazimağusa'da 42 bin 325, Girne'de 30 bin 428, Güzelyurt'ta 21 bin 17 ve İskele'de de 16 bin 950 kayıtlı seçmen bulunuyor.



Kıbrıs Türk siyasi tarihinin 10. genel seçimi olacak yarınki seçimde seçmenlerin oyunu almaya çalışacak partiler, oy pusulalarındaki sıralarına göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Halk İçin Siyaset Partisi (HİS), Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP).



Seçimlerde Lefkoşa 16, Gazimağusa 13, Girne 9, Güzelyurt 6 ve İskele ilçesi de 6 milletvekili çıkaracak. KKTC genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar oy oranına göre Meclis'te temsil edilme şansı bulacak.



Yasaklar



KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan seçim takvimi uyarınca bugün, seçim propagandasının son günü. Resmi propaganda döneminin bugün saat 18.00'de sona ermesiyle seçim günü yasakları başlayacak ve yasaklar yarın saat 19.00'a kadar devam edecek.



Bu süre içinde radyo, televizyon ve her türlü yayın organlarının seçimlerle ilgili haber, tahmin ve yorum yapması yasak.



Yarın alkollü içki satılması, içkili yerlerde, umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi de yasak olacak. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilecek.



Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında hiç kimse köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.



Seçimin sakin geçmesi için çalışacak polislerle birlikte sandık merkezlerinde 1860, YSK ve İlçe Seçim Kurullarında da 220 kişi görev yapacak.



Oy verme saatleri



KKTC genelinde oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak ve 18.00'e kadar kesintisiz devam edecek.



Oy verme işleminin tamamlanmasıyla hemen oy sayımına geçilecek. Seçim Yasası uyarınca saat 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak, 19.00-21.00 saatleri arasında ise YSK'dan alınacak sonuçlar duyurulabilecek ve 21.00'den sonra yayın yasağı kalkacak.



Seçim sonuçlarını Yakın Doğu Üniversitesiyle (YDÜ) işbirliği halinde açıklayacak olan Yüksek Seçim Kurulu, saat 24.00'ten önce "çok büyük ölçüde" seçim sonuçlarını ortaya çıkarmayı hedefliyor.



Seçmen kartı şart değil



Oy kullanmak için seçmen kartı şart değil. Oy kullanılacak sandığı bilmek yeterli. Ancak kayıtlı seçmen, kimliğini ispatlayıcı bir belgeyle oy kullanabilecek. Bu belge kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi, Kıbrıs Türk Federe Devleti kimlik kartı ve pasaportu olabilecek.



Seçmenlerin cep telefonuyla oy verme yerine girmesi yasak. Oyunu kullanmak için oy pusulası ve "evet" mührünü alan seçmenin kapalı oy verme yerine girmeden önce, varsa cep telefonu, fotoğraf makinesi, telsiz vb cihazları, sandık kurulu başkanına teslim etmesi gerekiyor.



Üç şekilde oy kullanma



Yarınki erken genel seçimlerde seçmen oyunu "mühür", "hem mühür, hem tercih" ve "karma" olmak üzere 3 türlü kullanabilecek.



Sadece "mühür" yönteminde başka herhangi bir işleme gerek yok.



"Hem mühür, hem tercih" halinde, tercihlerin mühür vurulan partinin listesinden yapılması zorunlu. Tercihler de o ilçenin çıkaracağı milletvekili sayısının yarısı kadar olmak zorunda. Mühür vurulup tercihler başka partinin listesinden yapılırsa, sadece tercihler geçersiz sayılıyor.



"Karma" yönteminde ise, seçmen, farklı parti listelerinden ve bağımsız adaylar arasından tercih yaparak oy kullanabiliyor. Ancak karma oyun geçerli olması için herhangi bir partiye mühür vurulmaması gerekiyor. Karma oy kullanan seçmen, o ilçenin çıkaracağı milletvekili sayısının en az yarısı kadar tercih yapmak zorunda.



Oylar nasıl hesaplanıyor?



Bir partiye vurulan mühür, o partiye bölge milletvekili sayısı kadar oy getiriyor. Mühre ek olarak aynı partiden yapılan tercihler ise, sadece parti içi avantaj sağlıyor, ilgili partiye diğer partilere kıyasla ek veya daha az avantaj sağlamıyor.



Karma oydan bir partiye gelen oy sayısı ise, adaylara verilen tercih sayısı kadar hesaplanıyor. Örneğin 16 milletvekili çıkaracak Lefkoşa'da bir partiye vurulan mühür, o partinin hanesine 16 oy olarak yazılır. Aynı partiye karma oydan gelen 3 tercih de 3 oy olarak kaydedilir.



Liderler hangi sandıklarda



Bu arada KKTC devlet ve hükümet yetkilileri ile parti liderlerinin yarın nerede oy kullanacakları açıklandı.



Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, oyunu Girne 19 Mayıs Türk Maarif Kolejinde 70 numaralı sandıkta saat 11.00'de kullanacak.



KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, saat 10.30'da Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulunda 116 numaralı sandıkta oyunu atacak.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Fatma Ekenoğlu, saat 11.00'de Güzelyurt Özgürlük İlkokulunda 39 numaralı sandıkta oy verecek.



CTP Genel Başkanı, Başbakan Ferdi Sabit Soyer, saat 10.00'da Gazimağusa Şehit Zeki Salih İlkokulu 64 numaralı sandıkta; ÖRP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Turgay Avcı, saat 11.00'de Gazimağusa Atatürk Kültür Merkezinde 30 numaralı sandıkta; ana muhalefet partisi UBP'nin Genel Başkanı Derviş Eroğlu, saat 10.00'da Gazimağusa Polatpaşa İlkokulunda 63 numaralı sandıkta oy kullanacak.



Bu arada KKTC Enformasyon Dairesi, son seçimlerde olduğu gibi Lefkoşa Saray otelinde basın merkezi kurdu.



Bilgisayar, internet, faks, telefon gibi iletişim araçlarıyla donatılan merkeze seçim sonuçlarının anında aktarılması için de düzenleme yapıldı.

