KKTC 'ulusal birlik'te karar kıldı

'No be anam'... Aydın Engin'in yazısı

Ödünç oylar geri döndü... Yusuf Cevahir'in analizi

Seçimi önde tamamlayan UBP'nin seçim bildirgesi

Koalisyon gerekebilir



Ergenekon iddiaları



Soyer: Halk muhalefeti verdi

Kıbrıs sorununun “konfederasyon” çerçevesinde çözülmesini savunan ana muhalefetteki Derviş Eroğlu’nun Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 44.04 oyla 26 milletvekili çıkarırken, iktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 29,23 oyla 15 koltuk alabildi.UBP, kampanya sloganı olarakderken, CTP,diyordu.Diğer sonuçlar ise şöyle:-Demokrat Parti (DP): Yüzde 10,66 - 5 milletvekili-Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): Yüzde 6,87 - 2 milletvekili-Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP): Yüzde 6,23 - 2 milletvekili-Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP): Yüzde 2,42-Halk İçin Siyaset Partisi (HİS): Yüzde 0,50Adada “federasyonlu” çözümü savunan Başbakan Ferdi Sabit Soyer liderliğindeki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ise yüzde 29.17’lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Bu oranlarla UBP meclise 26, CTP ise 15 milletvekili göndermeye hak kazandı.Bu sonuçlara göre, UBP mecliste tek başına iktidar olmak için gerekli 26 sandalyeyi elde etse de, bir milletvekili Meclis Başkanı olacağı için dışardan destek almak veya bir parti ile koalisyon kurmak zorunda. KKTC Cumhurbaşkanı Talat, UBP’ye 15 gün içinde hükümeti kurma görevi verecek.İlk sonuçları UBP’nin Genel Merkezi’nde değerlendiren Eroğlu, “Halkıma teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının iradesi sandıklara yansımıştır” dedi. Eroğlu, “Kıbrıs müzakerelerinin devam etmesinin UBP’nin ana politikalarından biri olduğunu” da söyledi. CTP lideri Soyer de halkın bu seçimlerle kendilerine muhalefet görevi verdiğini kaydederek, Eroğlu’nu telefonla arayarak tebrik ettiğini belirtti.Kayıtlı 161 bin 373 seçmenin bulunduğu ülkede, 7 siyasi partiden 345, bağımsız olarak da 8 aday yarıştı. Alınan sonuçlara göre 7 partiden, KKTC genelinde yüzde 5 seçim barajını aşmayı başarabilen 5’i mecliste temsil edilme hakkını kazandı.Seçimlere bir hafta kala Başbakan Soyer’in, Türkiye’deki Ergenekon soruşturması iddianamesinde adı geçen KKTC’nin Birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve UBP Genel Başkanı Derviş Eroğlu hakkındaki iddiaların araştırılması için Başsavcılık’tan soruşturma yapılması talebinde bulunması dikkat çekmişti. Ancak soruşturma talebi seçim sürecinde fazla konuşulmamıştı.Eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş seçimden önce yaptığı açıklamada, seçim sürecinde “biraz seviye düşüklüğü olsa da” büyük bir demokrasi kavgası verildiğini kaydederek, çıkacak sonucu halkın benimseyeceğini belirtmişti.Uluslararası medya ise, UBP’nin zaferini "Cumhurbaşkanı Talat’a darbe" olarak yorumladı. UBP’nin seçim bildirgesi, federal değil, konfederal bir çözüm öneriyor.Başbakan Ferdi Sabit Soyer liderliğindeki CTP ise seçimlerin en büyük kaybedeni oldu. 2005’teki seçimlerde Mehmet Ali Talat liderliğinde oyların yüzde 45’ini alan CTP dün eridi. Soyer, "Halkımız bize muhalefet görevi vermiştir" diyerek, seçim sonuçlarının kendilerini yollarında yürümekten alıkoyamayacağını söyledi.CTP, kampanya süresince, Kıbrıs sorununa çözüm, AB üyeliği ve refah sözü vermişti. UBP ise, yolsuzlukları, ekonomik krizi ve batık kamu maliyesini ön plana çıkarmıştı. Halk, ne AB vaadini, ne de muhalefete yöneltilen "Ergenekoncu" suçlamalarını dikkate aldı. Ekonomik kriz ve yolsuzluklar seçime damga vurdu. Ancak yeni iktidarı da ciddi ekonomik sorunlar, aşırı büyümüş kamu giderleri ve batık bir sosyal güvenlik sistemi bekliyor.