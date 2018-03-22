KKTC Turizm Bakanı Ataoğlu'nda Şehit Binbaşı'nın vasiyeti için talimat

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekâtı\'nda 15 Mart\'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Binbaşı Mithat Dunca\'nın (42), eşi ve kızına Kıbrıs tatillerini ertelememeleri yönündeki vasiyetiyle ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden (KKTC) açıklama geldi. KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, \"Arkadaşlara talimat verildi; şehidimizin ailesi bizler tarafından Kıbrıs\'ta ağırlanacaktır\" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 15 Mart\'ta yaralanan ve Hatay\'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Binbaşı Mithat Dunca\'nın duygulandıran vasiyetinde, eşi ve kızının, beraber yaptıkları tatil planlarını şehit düşmesi halinde ertelememeleri de yer aldı. Şehit Dunca\'nın vasiyetiyle ilgili KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu açıklama yaptı. Şehit Binbaşı\'nın vasiyet bilgisi kendilerine geldiği anda özel bir toplantı yaptıklarını anlatan Ataoğlu, \"Arkadaşlara talimat verildi; şehidimizin ailesi bizler tarafından Kıbrıs\'ta ağırlanacaktır\" dedi. \"Mehmetçik nerede şehit olursa bizim de canımız yanar\" ifadelerini kullanan Ataoğlu, \"Şehit Binbaşımızın Türkiye\'deki vasiyeti bizi de bağlar, bağlamaktadır. Biz şehidimizin vasiyetini yerine getireceğiz. Aileye ulaşmak için arkadaşlar çalışıyor\" diye konuştu.

Şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca vasiyetinde, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın diye can verdiğinin bilinmesini ifade etmiş, eşi ve kızının beraber yaptıkları tatil planlarını şehit düşmesi halinde ertelememelerini istemişti.



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