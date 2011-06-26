KKTC takımından Rumlara başvuru

T24 - KKTC’de aldıkları 13 maç saha kapama ve 26 bin liralık para cezasına tepki gösteren Lefke Türk Spor Kulübü, Rum Kesimi’nde futbol oynamak için başvuruda bulundu.

KKTC’de aldıkları 13 maç saha kapama ve 26 bin liralık para cezasına tepki gösteren Türk kulübü, Rum Kesimi’nde futbol oynamak için başvuruda bulundu.

KKTC Futbol Birinci Ligi takımlarından Lefke Türk Spor Kulübü, Rum Kesimi Futbol Federasyonu’na, Güney Kıbrıs Ligi’nde oynamak için başvuruda bulundu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Lefke Kulübü, Çetinkaya ile oynadıkları KKTC Kupası final maçında çıkan olaylar nedeniyle Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 10 maç saha kapatma ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.

Ayrıca cezanın düşürülmesi için yaptıkları itiraz da reddedilip, bu ceza 13 maç saha kapatmaya ve 26 bin TL’ye yükseltildi.

Bu cezaların artırılmasını protesto eden Lefke Türk Spor Kulüp Başkanı Yıltaç Mükellef, yöneticilerle birlikte Güney Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu’nun (KOP) merkezine gitti. KKTC kulübünün yöneticileri, burada Başkan Konstantis Gutsogumnis ve Rum yetkililerle masaya oturup yaklaşık 1.5 saat süren bir toplantı yaptılar.

Lefke heyeti, bu tarihi toplantıda Kıbrıs Rum Federasyonu’na üye olabilmek için fikir alışverişinde bulundu. Rumlar ise, Ada bölünmeden önce de federasyona üyeliği bulunan Lefke’ye yeşil ışık yakıp Türk takımının lehine girişimlerde bulunucaklarını ilettiler. KOP yetkilileri, kendi federasyon tüzüklerini ingilizceye çevirip 15 gün içerisinde Lefke yönetimine vereceklerini söylediler.

KKTC futbol tarihindeki en büyük cezaya maruz kaldıklarını belirten Yıltaç Mükellef, Yüksek İdare Mahkemesi’ne gideceklerini söylerken, Rum Federasyonu ile yaptıkları görüşmenin esprilere sahne olduğunu anlattı. Mükellef, “Kulübümüzün atkısını Rum başkana vererek, ‘Siz bizi üye yapmadan biz sizi kulübümüze üye yaptık’ dedik. Kendileri de bana ‘Memnuniyetle’ şeklinde yanıt verdi” dedi.

KKTC Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Lefke Kulübü yetkilileri ile bir görüşme yaptıklarını belirterek, “Kendilerine federasyonunun kararının değişmeyeceğini ilettik. Onlar da bize mahkeme yolu ile bu işi devam ettirme kararlığında olduklarını söylediler. Yasalarımıza göre, Lefke Kulübü Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurabilmesi için genel kurulun 25 oyunu almak zorundadır. Lefke’nin Rum Kesimi’ne bizi protesto için gittiklerini zannediyorum” dedi.



Atkıyı taktı

Kıbrıs Türk kulübü Lefke’nin, Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu heyeti ile yaptığı görüşmeler beklenenden de olumlu geçti.

Hatta Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu Başkanı Gutsogumnis, boynunda Lefke atkısı ve flaması ile toplantı sonunda açıklama yaptı.

Gutsogumnis, temmuz ayında görüşmelerin süreceğine değindi.