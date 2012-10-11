KKTC'ye su temini projesi hayata geçiyor

"Asrın Projesi" olarak nitelendirilen "KKTC Su Temin Projesi" kapsamında denizin içerisinden su götürecek boru hattı ve kara yapılarının yapımı cumartesi günü düzenlenecek törenle başlayacak.

7 Mart 2011’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Alaköprü Barajı’nın temelinin atılmasıyla başlayan projede, barajda su tutulmasını sağlayacak inşaat aşamasına geçildi. Projenin ikici ayağında ise Akdeniz’in içerisinden suyu taşıyacak olan boru hattı döşenmeye başlanacak. 2014 yılının mart ayında tamamlanması hedeflenen projenin, dünyada ilk kez uygulanacağı bir sistem olması nedeniyle siğer ülkelere de örnek olabileceği vurgulandı.

İşte projenin detayları

Projenin başta KKTC olmak üzere, tüm Akdeniz çanağı için denizin 250 metre altından borularla su taşınacak olması bakımından önem taşıdığı belirtilirken, böyle bir yöntemin dünyada ilk kez uygulanacağı ve dünyaya örnek olabileceği vurgulanıyor.

Anavatandan yılda ortalama 75 milyon metreküp suyun KKTC’ye ulaştırılmasını hedefleyen proje sonucunda, 35 milyon metreküp suyun içme suyu olarak kullanılması geriye kalan suyun ise tarımda kullanılması planlanıyor.

2014 yılı mart ayında tamamlanması hedeflenen proje ile deniz yüzeyinin 250 metre altından 80 kilometre uzunluğunda su hattı yapılacak.

Proje kapsamında, su hattının Türkiye tarafı kara yapıları için 45,6 milyon lira, KKTC tarafı kara yapıları için 26,9 milyon lira, deniz geçişi isale hattı için 630 milyon lira ve barajlarla birlikte toplam 782 milyon 504 bin liralık yatırım öngörülüyor.

Cumartesi günü düzenlenecek törenle deniz geçişi isale hattı ile Türkiye ve KKTC taraflarındaki kara yapılarının temeli atılacak.

Mersin’in Anamur ilçesinde düzenlenecek temel atma törenine, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılması bekleniyor.