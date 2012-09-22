Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın dünyada ilk kez deniz yüzeyinin 250 metre altından borularla su taşınmasını sağlayacak KKTC Su Temin Projesi’nde ihaleler tamamlandı. “Asrın projesi” olarak nitelendirilen projede, su geçişi ile Türkiye ve KKTC tarafındaki kara yapılarının temelleri atılacak.

Türkiye tarafında yapılacak barajdan alınacak suyun deniz altından borularla KKTC tarafında yapılacak baraja aktarılmasını sağlayan KKTC Su Temin Projesi’nde son etap ihaleler yapıldı. İlk adımı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Alaköprü Barajı’nın temelini atmasıyla başlayan projede, su geçişi ve iki tarafta kara yapılarının temellerinin atılmasıyla projenin tamamının inşasına başlanmış olacak.

KKTC Su Temin Projesi, deniz dibindeki basınç düzeyinin borularla su aktarımını imkansız kılması nedeniyle özel bir teknikle inşa edilecek. 80 bin 151 kilometre uzunluğundaki boru hattı, deniz dibinden değil 250 metre derinlikte kurulacak askılarla KKTC’ye su taşıyacak. Anamur-Dragon Çayı üzerinde inşa edilecek Alaköprü Barajı’ndan alınacak yıllık 75 milyon metreküp su, deniz altındaki bu boru hattı ile KKTC’de Girne yakınlarındaki Geçitköy Barajı’na aktarılacak. Proje kapsamında inşa edilecek yapılar ise şöyle:

“Türkiye tarafında Anamur-Dragon Çayı üzerinde temelden 93 metre yükseklikte, ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu tipinde ve eteğinde 26 megawatt (MW) kurulu gücünde bir HES bulunan ve toplam 130,5 milyon metreküp depolama hacimli Alaköprü Barajı ve HES tesisi. 23 km uzunluğunda ve bin 500 milimetre çapında düktil demir borulardan oluşan isale hattı. 10 bin metreküp hacminde Anamuryum Dengeleme Deposu. 80 bin 151 kilometre uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda geçecek olan bin 600 milimetre çapında yüksek yoğunluklu polietilen boru hattı. KKTC Güzelyalı bölgesinde 5 megawatt gücünde Güzelyalı Terfi Merkezi. 3 bin 157 metre uzunluğunda ve bin 400 milimetre çapında düktil demir boru terfi hattı. Temelden 65 metre yükseklikte, 26,5 milyon metreküp depolama hacimli Geçitköy Barajı. 16,40 megawatt gücünde Geçitköy Terfi Merkezi.”

KKTC’ye aktarılacak yıllık 75 milyon metreküp suyun yüzde 50,3’ü içme-kullanma, yüzde 49,7’si sulama suyu olarak değerlendirilecek. Projenin gerçekleşmesi ile halen yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının kısıtlı olması sebebiyle su sıkıntısı çekilen KKTC’de 50 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca 4 bin 824 hektarlık alanda tarımsal sulama yapılacak.

Projenin ilk aşaması olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mart 2011’de temelini atmasıyla inşasına başlanan Alaköprü Barajı’nda yüzde 38, Mart 2012’de temeli atılan Geçitköy Barajı’nda ise yüzde 13,5 fiziki gerçekleşme sağlanmış bulunuyor.