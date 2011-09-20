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Dünya

KKTC ''sondaj izleme komitesi'' kurdu LEFKOŞA (A.A)

20 Eylül 2011 19:33

-KKTC ''sondaj izleme komitesi'' kurdu LEFKOŞA (A.A) - 20.09.2011 - KKTC Başbakanlığı, Kıbrıs Rum yönetiminin petrol ve doğalgaz sondajına başlamasıyla ilgili ''İzleme Komitesi'' kurdu. KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan İrsen Küçük'ün çağrısı üzerine, Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, Maliye Bakanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun'un katılımıyla Başbakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı sonucunda, KKTC Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Aytuğ Plümer ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Cansev Metbulut'dan oluşan İzleme Komitesi'nin oluşturulmasına karar verildi. İzleme Komitesi, rutin olarak konuyu takip ederek Başbakan ve ilgili hükümet üyelerine günlük olarak gelişmelerle ilgili bilgilendirmekle görevlendirildi.

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