-KKTC SELE TESLİM LEFKOŞA (A.A) - 05.01.2011 - KKTC'de dün akşamdan bu yana devam eden yağış, bazı bölgelerde sele yol açtı. Girne bölgesindeki Lapta'da etkili olan sağanağın ardından yollarda biriken sular bazı yolların trafiğe kapanmasına neden oldu. Akşam saatlerinde Lapta oteller bölgesinde bazı evler ile casino ve otellerin bodrum katlarını ve bazı işyerlerini su bastı. Su baskını nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı bir kadın belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Belediye ekipleri, bazı bölgelerde kaldırımları kırarak suyun denize akışını sağlamaya çalıştı. Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, aşırı yağış sebebiyle meydana gelen selin özellikle oteller, kahveler bölgesi ve Başpınar bölgesinde hayatı olumsuz etkilediğini söyledi. Belediye olarak olası su baskınlarına karşı gerekli önlemleri aldıklarını, dere yataklarını temizlediklerini ifade eden Namsoy, buna karşın olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldıklarını, bütün ekipleri seferber ettiklerini belitti. Su baskınları nedeniyle Lapta bölgesinin elektrikleri kesilirken, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve İtfaiye ekipleri de sel bölgesinde çalışmalara başladı. KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı İlkay Kamil de Lapta'da selin etkili olduğu bölgeleri ziyaret etti. Su baskınlarının altyapı sorunlarından kaynaklanmadığını, önceden gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen İlkay Kamil, zararların giderilmesi için gerekenin yapılacağını bildirdi. Öte yandan KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Fehmi Oktay, KKTC genelinde ağırlıkla kuzey sahil ve Beşparmak bölgesinde etkili olan yağışların azalarak cumaya kadar devam etmesinin beklendiğini söyledi.