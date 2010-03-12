KKTC seçimlerinde bir ilk

T24 - KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez aynı partiden iki farklı aday yarışacak.





Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin, ülke tarihinde bir ilke sahne olması bekleniyor. Çünkü cumhurbaşkanlığı için ilk defa aynı partiden 2 kişi aday oluyor.



Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la birlikte, Başbakan Derviş Eroğlu daha önce aday olduklarını açıklamıştı. Şimdi de Eroğlu'nun, genel başkanı olduğu Ulusal Birlik Partisi'nden, Lefkoşa milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu aday olacağını açıkladı.



Böylece, KKTC siyasi tarihinde ilk kez bir partiden iki cumhurbaşkanı adayı çıkmış oldu.





Ertuğruloğlu, kararını Başbakan Eroğlu ile 45 dakika süren görüşmenin ardından açıkladı. Görüşmenin ayrıntıları ise Eroğlu verdi.



Ertuğruloğlu'nun, kendisi Cumhurbaşkanı seçilirse Başbakan olmak için yazılı taahhüt istediğini söyleyen Eroğlu, bunu kabul etmediğini söyledi.



Kamuoyu yoklamaları, 18 Nisan'da gerçekleşecek seçim öncesinde Başbakan Derviş Eroğlu’nun önde olduğunu gösteriyor.