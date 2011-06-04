-KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI: ALKOLLÜ İÇKİLER TEMİZ LEFKOŞA (A.A) - 03.06.2011 - KKTC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de üç Rus'un ölümünün, KKTC'de üretilen ve Türkiye'ye ihraç edilen içkilerle hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı. KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, KKTC'de üretilen içkilerle ilgili olarak her türlü girişimin yapıldığı belirtilerek, ''Ölüm olaylarında KKTC'de üretilen içkilerin hiçbir ilişkisinin olmadığı hem Türkiye'den elde edilen belgelerle hem de Türkiye'deki yetkililerle görüşülerek anlaşılmıştır'' denildi. ''Türkiye'deki bazı basın yayın kuruluşları vasıtasıyla kamuoyuna da yansıyan bu şanssız olayda bahse konu metil alkolün, uzun yıllardan beri KKTC'ye ithalinin yasaklandığına'' işaret edilen açıklamada, KKTC'de hiçbir şekilde metil alkol üretiminin yapılmadığı vurguladı. Açıklamada, ''KKTC'de metil alkolün üretilmediği ve ithalatının da yasak olduğu bilinmekle birlikte, metil alkol zehirlenmesine bağlı herhangi bir vakanın da bulunmadığı'' kaydedildi. Türkiye'ye ihraç edilen tüm içkilerin, bakanlık tarafından kontrol edildiğinin altı çizilen KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasında, aynı içkilerin Türkiye'ye giriş esnasında da kontrol edildiği ve sıkı bir denetime tabii tutulduğu belirtildi.