KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alınarak, yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel getirildi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ersan Saner kabinede değişikliğe gitti. Saner, Sağlık Bakanı Pilli'yi görevden alarak, yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Üstel'e görev verdi.

Üstel'den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine ise Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Resmiye Canaltay getirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabine değişikliğine ilişkin kararı onayladı.

Kıbrıs Postası'na konuşan Ali Pilli, "Görevden alındığımı, yayınlanan son dakika haberlerinden duydum" derken, "Biraz sonra gerekli cevabı alacaklar. Bu ülkede artık böyle şeyler olmamalı" ifadesini kullandı.