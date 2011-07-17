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Dünya

KKTC RUM KESİMİNİ AYDINLATTI LEFKOŞA (A.A)

17 Temmuz 2011 02:48

-KKTC RUM KESİMİNİ AYDINLATTI LEFKOŞA (A.A) - 16.07.2011 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Kıbrıs Rum kesimine bu gece elektrik enerjisi verilmeye başladı. KKTC'den Kıbrıs Rum kesimine insani yardım amaçlı elektrik satılması konusunda, Kıbrıs Rum kesiminden yetkililerle bu sabah sözleşme imzalanmıştı. AA muhabirinin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun (Kıb-Tek) bir yetkilisinden aldığı bilgiye göre, Lefkoşa yakınlarındaki Haspolat'tan, Rum tarafına enerji transferine geç saatlerde başlandı. KKTC elektriği Rum şebekesine aktarılmaya başladı. Rumlar, ilk anda test çalışması yapacak ve sonra elektriği kendi şebekesine dağıtacak. KKTC'den Kıbrıs Rum kesimine, KKTC'deki talebin yoğun olduğu saatlerde 60-70 megavat, düşük olduğu saatlerde ise 100-120 megavat arasında elektrik verilecek. Kıbrıs Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) Başkanı Mavros Mavromatis ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) arasında bu sabah imzalanan sözleşmeye göre, bugünden itibaren Ağustos sonuna kadar 60 ile 120 megavat arasında elektrik enerjisi 0,43 TL karşılığında Kıbrıs Rum kesimine satılacak. Talep olduğu takdirde sözleşme yenilenebilecek. Kıbrıs Rum kesiminde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) Zigi'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde tutulan barut dolu 98 konteyner 11 Temmuz Pazartesi günü patlamış, üs ve hemen yakınında bulunan ve Rum tarafının ana elektriğini sağlayan Vasiliko'daki elektrik santrali tahrip olmuştu. Santralin devre dışı kalmasıyla Rum tarafında büyük oranda elektrik açığı ortaya çıkmıştı.

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