KKTC Rum kesimine elektrik satacak

T24 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Kıbrıs Rum kesimine insani yardım amaçlı elektrik satılması konusunda bu sabah sözleşme imzalandığını açıkladı. Rum kesiminde 11 Temmuz'da meydana gelen patlamada zarar en iyi ihtimalle 3 milyar 100 milyon euro olduğu açıklandı.



KKTC'den Kıbrıs Rum kesimine elektrik enerjisi transferinin, gün içinde başlaması bekleniyor. Rum kesimine talebin yoğun olduğu saatlerde 60-70 megawatt, düşük olduğu saatlerde ise 100-120 megawatt arasında elektrik verilecek.



Kıbrıs Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) Başkanı Mavros Mavromatis ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) arasında imzalanan sözleşmeye göre, bugünden itibaren Ağustos sonuna kadar 60 ile 120 megawatt arasında elektrik enerjisi 0.43 TL karşılığında Kıbrıs Rum kesimine satılacak. Talep olduğu takdirde sözleşme yenilenebilecek.



Kıbrıs Rum kesiminde, Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) Zigi'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde tutulan barut dolu 98 konteyner 11 Temmuz Pazartesi günü patlayarak üssü ve hemen yakınında bulunan, Rum tarafının ana elektriğini sağlayan Vasiliko'daki elektrik santrali tahrip olmuştu.

Başbakan Küçük'ün açıklaması



KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Başbakanlık'ta konu hakkında basın toplantısı düzenledi. Küçük, Toplantıda Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Konuralp ve Kıb-Tek Genel Müdürü Fuat Mertay da hazır bulundu.



Başbakan İrsen Küçük, Rum tarafında deniz üssünde yaşanan ve 13 kişinin ölümüne neden olan olayın üzücü olduğunu ifade ederek, olayın hemen ardından Rum tarafına sağlık ve elektrik alanında yardım teklifinde bulunulduğunu hatırlattı.



Küçük, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun da Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ı arayarak Kıbrıs Türk tarafının elektrik enerjisi yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etmesine rağmen dün itibarıyla Rum tarafından olumlu bir yanıt alamadıklarını belirtti.



Rum tarafındaki deniz üssünde yaşanan olayın silahlanmanın korkutucu sonuçlarını ve Kıbrıs gibi bir adada gerekmediğini de ortaya koyduğunu kaydeden Küçük, ''Güçlerimizi barışçı yolda çözüm için sarf edersek yarım asrı aşan Kıbrıs meselesinin çözümünde de büyük katkı yapmış oluruz'' dedi.

KKTC'den elektrik alınması konusunda Rum liderliğinin KKTC'yi tanıma anlamına geleceği yönünde endişeleri bulunduğunun hatırlatılması üzerine İrsen Küçük, bu endişeyi anlamanın mümkün olmadığını, Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakerelerin devam ettiği bir dönemde KKTC ve Kıbrıs Türk varlığının inkar edilemeyeceğini söyledi.



Rum kesimi iflasın eşiğinde

Rum kesiminde 11 Temmuz'da meydana gelen patlamada zarar en iyi ihtimalle 3 milyar 100 milyon euro olduğu açıklandı.



Kıbrıs Rum kesiminde Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) Zigi'deki Evangelos Florakis deniz üssünde 11 Temmuz'da meydana gelen patlama ve hemen ardından Vasiliko'daki elektrik santralının yanarak devre dışı kalması sonrasında Rum tarafına baş gösteren enerji krizi, zaten zorda olan Rum ekonomisini ''çökme'' noktasına getirdi.



Kıbrıs Rum kesiminin olağanüstü hal durumunda bir ülke görünümünde olduğu, iş sahiplerinin ümitsizliğinin hat safhaya ulaştığı bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, eczanelerden mahalle bakkallarına kadar her yerde, çoğu zaman tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini etkileyen sorunlar yaşandığını duyurdu.



Habere göre, Rum tarafındaki her iş sahibinin hali hazırda büyük zararı var ve piyasada tamamen dağılma sinyalleri görülüyor; ''ertesi gün'' ise korku yaratıyor. Rum tarafındaki ekonomik faaliyet yelpazesinin her noktasındaki iş sahipleri ''olağanüstü hal durumunda bulunuyoruz'' görüşünde birleşiyor. Habere göre, yaşanan enerji krizi nedeniyle gıda sektörü çöküyor, gıdalar buzluklarda bozuluyor, tonlarca sebze ve meyve çöpe gidiyor, tıbbi ilaçların elektrik kesintileri nedeniyle bozulması tehlikesi var ve tıbbi operasyonlar yarıda kalıyor.

''En iyimser senaryo ile zarar 3,1 milyar euro"



Alithia gazetesi de 11 Temmuz felaketinin maliyetinin 3 milyar 100 milyon euro olduğunu ve bunun, 1974'ten sonra en büyük ekonomik zarar olduğunu yazdı.



Gazete, Rum tarafındaki ''Kıbrıs Avrupa Üniversitesi'' okutmanı Dr. Aleksandros Apostolidis'in yaptığı, deniz üssünde meydana gelen patlama ve ardından yaşanan felaketin ekonomiye etkisiyle ilgili araştırmanın sonuçlarına yer verdi.



Gazeteye göre, araştırmada, üste meydana gelen patlamanın yarattığı zarar en iyimser senaryo ile 3 milyar 100 milyon euroya ulaştı. Bu, Kıbrıs Rum kesiminin 2010 yılı GSYH'nin yüzde 17'sine tekabül ediyor.



Apostolidis, miktarın büyüklüğüne rağmen bunun, en iyimser senaryo olduğunu, çünkü hazırladığı zarar tablosunda en muhafazakar rakamlara yer verdiğini söyledi.



Apostolidis, araştırmasında, Vasiliko elektrik santralinin yeniden inşa maliyetine; Rum Elektrik İdaresi'nin (AİK) ve elektrik kullanımına bağımlı olan diğer devlet birimlerinin gelirlerinin azalmasına; işletme, sanayi ve turistik tesislerin gelirlerinin azalmasına; elektrik fiyatları dolayısıyla ev ve işyeri giderlerindeki artışa; çalışma saati kayıplarına; polis, itfaiye ve güvenlik hizmetlerindeki ek mesai giderlerine; elektrik kesintisi dolayısıyla hassas ürünlerin bozulmasına; talep artışı nedeniyle akaryakıt fiyatlarının artışına yer verdi.

