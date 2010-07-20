KKTC protokolünde sahte danışman krizi

T24

Heyetle birlikte Kıbrıs'a giden bir kişi CHP'lilere "Kıbrıs tarafının danışmanıyım"; Kıbrıs tarafına da "CHP danışmanıyım" diye tanıttı. Osman Acar isimli sahte danışman heyetle birlikte otelde de kaldı. Danışmanın sahte olduğu 1 gün sonra ortaya çıktı. CHP'nin Kıbrıs ziyaretinde bir de protokol krizi çıktı.CHP heyetiyle Kıbrıs'a geldi; KKTC'lilere göre CHP, KKTC'lillere göre ise CHP heyetinde...Bu karışık olayın aktörünün adı Osman Acar.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gece yarısı Kıbrıs'a geldi. KKTC'de Türk büyükelçiliği onu havaalanında karşıladı.Karşılama töreninde kameralara takılan bu görüntüde dikkat çeken biri vardı. İki heyet de bu kişinin kendi heyetinde olduğunu sandı.Çünkü İstanbul'dan Kılıçdaroğlu ile uçağa binerken "KKTC'yi temsil ettiğini" söyledi.Uçak Lefkoşa'ya indiğinde ise buradaki yetkililere kendisini "Kılıçdaroğlu'nun Kıbrıs danışmanı" diye tanıttı.Kimse adı sonradan öğrenilen Osman Acar'ın hangi heyette olduğunu tam olarak anlamadı. Acar, CHP heyeti ile birlikte otele gitti.1 gece otelde kaldı. Acar'ın foyası ertesi sabah ortaya çıktı.Osman Acar'ın iki heyette de olmadığını Kılıçdaroğlu'nun yakın koruması tespit etti. "Sahte danışman" Kıbrıs'taki güvenlik görevlilerine teslim edildi.Sahte danışman Osman Acar'ın neden böyle bir işe kalkıştığı bilinmiyor.CHP'nin Kıbrıs ziyaretinde bir de protokol krizi çıktı.Kılıçdaroğlu ile birlikte Lefkoşa'ya giden Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay protokol tribününde ikinci sırada kendisine yer ayrılmasına tepki gösterdi.Töreni protokol sırasında değil, arka sıralarda izledi.