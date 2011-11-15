-KKTC petrollerinin yüzde 90'ı satıldı LEFKOŞA (A.A) - 14.11.2011 - KKTC'de Kıbrıs Türk Petrolleri'nin (K-Pet) Türkiye'deki OMV şirketine ait yüzde 52 hissesinin ve Türk Cemaat Meclisi Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı'na ait yüzde 48 hissenin 38'inin satılması için açılan ihaleyi, en yüksek teklifi veren Levent Sanayi Şirketi Ltd ile Mustafa Hacı Ali Ltd ortaklığı kazandı. Yüzde 90'ı satılan K-Pet'te KKTC devletinin yüzde 10 hissesi kaldı. K-Pet hisselerinin satılması için açılan ihaleye sunulan üç teklif bugün, dört bakanın, teklif sunan firmaların temsilcilerinin ve basının önünde açıldı.