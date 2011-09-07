-KKTC özelleştirme tasarısını onayladı LEFKOŞA (A.A) - 07.09.2011 - KKTC Bakanlar Kurulu, ''Özelleştirme Yasa Tasarısı''nı onaylayarak Cumhuriyet Meclisi'ne sevk etti. Kıbrıs müzakerelerinde gelinen son aşama hakkında bilgi verilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu başkanlığında toplanan KKTC Bakanlar Kurulu, Eroğlu'nun toplantıdan ayrılmasının ardından, Başbakan İrsen Küçük başkanlığında gündemindeki diğer konuları görüştü. Toplantıdan sonra açıklama yapan KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı, Kurul Sözcüsü Nazım Çavuşoğlu, toplantının ilk bölümünde Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun kabineyi, Kıbrıs müzakerelerinde gelinen son aşama hakkında bilgilendirdiğini belirtti. Bakanlar Kurulu'nun da Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun müzakerelerde ortaya koyduğu performanstan oldukça memnun olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ''Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun yüzde 100 arkasındadır'' dedi. Toplantıda, Özelleştirme Yasa Tasarısı'nın da onaylandığını açıklayan Çavuşoğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bugün Bakanlar Kurulu'na sunulan tasarının, uzun zamandır eksikliği bulunan bir yasa tasarısı olduğunu, bu yasanın uzun zamandır tartışılan Ercan Havalimanı'nın özelleştirilmesi için de gerekli olduğunu söyledi. Ülkede daha önce özelleştirme olmadığı için yasa eksikliği bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Meclis'e sevk edilen yasanın geçmesi halinde, kapatılan Kıbrıs Türk Hava Yolları'nda (KTHY) çalışan, ama şu anda işsiz durumuna düşen tüm çalışanların devlete istihdamının önünün açılacağını kaydetti. Çavuşoğlu, bu amaçla tasarıya geçici bir madde konduğunu, bu geçici maddeye göre işsiz kalanların devlete istihdamlarının sağlanacağını sözlerine ekledi.