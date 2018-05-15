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KKTC Meclisi'nden İsrail'e kınama

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, İsrail'in çok sayıda Filistinlinin öldüğü saldırılarını kınadı

15 Mayıs 2018 15:26

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, İsrail\'in çok sayıda Filistinlinin öldüğü saldırılarını kınadı.
Cumhuriyet Meclisi\'ndeki partiler adına ortak açıklamayı okuyan KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, İsrail\'in Filistinlilere yönelik saldırılarının \'kabul edilemez\' olduğunu belirtti ve İsrail\'in tavrını kınadıklarını açıkladı.
Meclis Başkanı Uluçay, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma saldırılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısı yaptı. 

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