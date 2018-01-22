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Dünya

KKTC Meclisi'nde Zeytin Dalı operasyonu gerginliği

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 22 Ocak (DHA) - KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 9’uncu dönem ilk toplantısına olaylı başladı

22 Ocak 2018 22:22

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 22 Ocak (DHA) - KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 9’uncu dönem ilk toplantısına olaylı başladı.

Ada\'da 7 Ocak\'ta düzenlenen erken seçimi kazanarak KKTC Cumhuriyet Meclisine girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin yemin töreninde gerginlik yaşandı.

Yemin töreni sırasında bazı milletvekilleri, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşım yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya\'ya tepki gösterdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Erhan Arıklı, Derya yemin ederken salondan çıktı.

Katiplik koltuğunda oturan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu\'nun Derya\'ya kağıt fırlatması üzerine Zaroğlu, Derya ve CTP\'li vekiller arasında tartışma çıktı.

Seyirci locasından Derya’ya tepki verildi. Derya’ya alkışla ve sözle tepki veren grupla seyirci locasındaki diğer grup arasında tartışma çıktı. Meclis Başkanı\'nın uyarılarına rağmen Genel Kurul’daki tansiyon düşmedi. 

Görüntü Dökümü

Meclisteki tartışmalardan görüntüler

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