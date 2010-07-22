-KKTC MECLİSİ'NDE MAAŞ TARTIŞMASI LEFKOŞA (A.A) - 20.07.2010 - KKTC'deki Demokrat Parti'nin (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Türkiye kamuoyunda KKTC ile ilgili gerçeklerin bilinmediğini söyledi. Serdar Denktaş, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile İş (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülürken yaptığı konuşmada, dünyanın hiçbir yerinde bir banka müdürüyle başbakanın maaşının kıyaslanamayacağını, hiçbir ülkede banka genel müdürünün başbakandan az maaş almadığını kaydetti. KKTC Kooperatif Merkez Bankasının Türkiye'deki muadili diye söz ettiği Ziraat Bankasının genel müdürünün 47 bin TL maaş aldığını belirten Denktaş, ''KKTC Merkez Bankası başkanı ise 27 bin TL maaş alıyor. Ayrıca Girne'de villa ve araba...'' diye konuştu. DP Genel Başkanı Denktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye insanı şunu bilsin: Burada 14 bin TL alan devlet müdürü yoktur. En fazla alan müsteşarlar 5 bin TL alıyor. Yüksek olabilir, ama burada hayat pahalılığı da yüksektir. Sırf Türkiye Başbakanı bir soru sordu diye kamu bankalarıyla böyle bir oyun oynamayalım. Sonumuz olur.'' ''Türkiye'den gelen paraların KKTC'de çarçur edildiği'' iddiasında bulunanlar olduğunu belirten Denktaş, KKTC'ye gelen parayı Türkiye Büyükelçiliği Yardım Heyetinin denetlediğini, onların bilgisi dışında harcama yapılmadığını kaydetti. Denktaş, ''Çarçur ediliyorsa, kim ediyor. Bu gerçekler bilinmiyor Türkiye kamuoyunda. Karartma var. Birkaç köşe yazarının yazdığı 'Para çarçur ediliyor' gibi yazıları duyan Anadolu insanı da 'Acaba Kıbrıslılar bizi sevmiyor mu?' diye düşünüyor'' dedi. -BAŞBAKAN KÜÇÜK'ÜN YANITI- KKTC Başbakanı İrsen Küçük ise kamu bankalarını zora sokmak için değil, daha da güçlendirmek için tedbir aldıklarını belirterek, ''Başbakan Erdoğan'ın kendisine yönelttiği sorunun kamuoyunda insafsızca kullanıldığını'' söyledi. Başbakan Erdoğan, Başbakan Küçük ile 15 Temmuzda Ankara'da düzenlediği basın toplantısı sırasında, Küçük'e, KKTC başbakanı ile KKTC'de bir müdürün aldığı maaşı sormuştu. Küçük'ten maaşının 7,5-8 bin olduğu, müdürün maaşının ise 14 bine kadar çıktığı cevabını alan Erdoğan, ''Bir müdür 14 milyara kadar maaş alıyor. Belki Sayın Başbakanım KKTC'de bunu konuşamıyor, ama ben konuşuyorum. Diyorum ki bu adil bir yaklaşım değildir'' ifadelerini kullanmıştı.