-KKTC MECLİSİNDE ERGENEKON KOMİTESİ TOPLANDI LEFKOŞA (A.A) - 19.10.2010 - KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde, Türkiye'deki Ergenekon soruşturmasının KKTC ile bağını ele almak maksadıyla oluşturulan Meclis Araştırma Komitesi, bugün toplanarak bilgilendirme ve değerlendirme yaptı. Meclisten verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ahmet Çaluda başkanlığında toplanan komite, çalışmalarını gelecek hafta da sürdürecek. Toplantıya, UBP Milletvekilleri Ali Rıza Usluer ve Necdet Numan, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Sonay Adem ve Arif Albayrak katıldı.