T24 LogoT24 Logo
Dünya

KKTC Meclis Başkanlığına Hasan Bozer seçildi

06 Mayıs 2009 18:41

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Bozer seçildi.

En yaşlı üye sıfatıyla, Başbakan Derviş Eroğlu'nun yönettiği meclis oturumunda, başkanlık divanı seçimleri yapıldı.

Bozer, ilk iki tur oylamada yeter sayı olan 26'ya ulaşamadı. Üçüncü tur oylamada 42 kabul, 2 ret oyu alan Bozer, Meclis Başkanı seçildi.

En yaşlı üye sıfatıyla oturumu yöneten Derviş Eroğlu koltuğu Bozer'e devretti.

Bozer, Meclis Başkanlığı görevine başlarken yaptığı teşekkür konuşmasında, güçlü destekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, tüm partilere eşit davranacağını, anayasa ve iç tüzükten ayrılmayacağını söyledi.

Meclis Başkan Yardımcılığına da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Mustafa Yektaoğlu seçildi.

Oylamada, Yektaoğlu'nun Meclis Başkan Yardımcısı olması için 43 kabul, 3 ret oyu kullanıldı ve Yektaoğlu oy çokluğuyla seçildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı oluşumu, idare amiri ve katiplerin seçimiyle tamamlandı.

Yapılan seçimler sonucunda UBP Milletvekilleri Mutlu Atasayan, Ahmet Çaluda ve Ahmet Zengin, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay Katip seçilirken, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Mehmet Tancer de İdare Amiri oldu.

Bugün seçilen Meclis Başkanı, Başkan Yardımcısı, katipler ve idare amiri 3 yıllık süre için görev yapacak. 3 yılın dolmasının ardından yeniden seçim yapılarak 2 yıllık süre için başkan ve yardımcısı saptanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24