KKTC Meclis Başkanlığına Hasan Bozer seçildi

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Bozer seçildi.



En yaşlı üye sıfatıyla, Başbakan Derviş Eroğlu'nun yönettiği meclis oturumunda, başkanlık divanı seçimleri yapıldı.



Bozer, ilk iki tur oylamada yeter sayı olan 26'ya ulaşamadı. Üçüncü tur oylamada 42 kabul, 2 ret oyu alan Bozer, Meclis Başkanı seçildi.



En yaşlı üye sıfatıyla oturumu yöneten Derviş Eroğlu koltuğu Bozer'e devretti.



Bozer, Meclis Başkanlığı görevine başlarken yaptığı teşekkür konuşmasında, güçlü destekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, tüm partilere eşit davranacağını, anayasa ve iç tüzükten ayrılmayacağını söyledi.



Meclis Başkan Yardımcılığına da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Mustafa Yektaoğlu seçildi.



Oylamada, Yektaoğlu'nun Meclis Başkan Yardımcısı olması için 43 kabul, 3 ret oyu kullanıldı ve Yektaoğlu oy çokluğuyla seçildi.



Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı oluşumu, idare amiri ve katiplerin seçimiyle tamamlandı.



Yapılan seçimler sonucunda UBP Milletvekilleri Mutlu Atasayan, Ahmet Çaluda ve Ahmet Zengin, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay Katip seçilirken, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Mehmet Tancer de İdare Amiri oldu.



Bugün seçilen Meclis Başkanı, Başkan Yardımcısı, katipler ve idare amiri 3 yıllık süre için görev yapacak. 3 yılın dolmasının ardından yeniden seçim yapılarak 2 yıllık süre için başkan ve yardımcısı saptanacak.

