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KKTC Maliye Bakanı Denktaş'a anjiyo yapıldı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş'a, göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede anjiyo yapıldı

20 Mayıs 2018 15:33

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş\'a, göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede anjiyo yapıldı. Denktaş\'ın 2 damarına stent takıldı.
KKTC Maliye Bakanı Denktaş, göğüs ağrısı şikayetiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Denktaş, sağlık kontrolünün ardından anjiyoya alındı. Denktaş\'ın 2 damarına stent takıldı. Babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ruaf Denktaş, \"Kendisinin durumu gayet iyidir. Şu anda yanındayız\" dedi. 

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