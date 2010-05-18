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Dünya

KKTC kabinesinin ilk toplantısı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İrsen Küçük Başbakanlığı'nda kurulan yeni hükümet, ilk bakanlar kurulu toplantısını yaptı.

18 Mayıs 2010 03:00

T24- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İrsen Küçük başbakanlığında kurulan yeni hükümet, ilk bakanlar kurulu toplantısını yaptı.
 

KKTC Başbakanı İrsen Küçük, toplantıya girmeden önce yaptığı açıklamada, kurulun gündeminde hükümet programı ve Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) konularının olduğunu söyledi.


Küçük, dün Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından atanan hükümetin bugün Cumhuriyet Meclisi'ne sunulduğunu anımsatarak, hükümet programının 21 Mayıs cuma günü mecliste okunacağını, 24 Mayıs pazartesi günü de hükümet programı üzerinde genel görüşmeler yapılacağını açıkladı.


Başbakan Küçük, görüşmeler pazartesi günü tamamlanırsa, en erken 26 Mayıs çarşamba günü mecliste güven oylamasının yapılacağını belirtti.


Toplantıda ağırlıklı olarak hükümet programının ele alınacağını ifade eden Küçük, KTHY'nın da sorunları olduğunu, hafta sonu yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında KTHY ile ilgili oluşturulan komitede görev alan bakanların konuyu ele alacağını söyledi.


Bakanlar Kurulu toplantısına, KKTC'yi temsilen İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) 37. Dışişleri Bakanları Toplantısı için Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner katılamadı.

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