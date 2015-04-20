Eski KKTC İzmir Konsolosu taciz davasını kaybetti

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Konsolosu Mustafa Caner Evran’ın kendisine fiziksel, psikolojik ve ahlâka aykırı tacizde bulunduğu iddiasıyla 15 bin TL’lik manevi tazminat isteyen sekreter Ayşe Ali Yücesoy (63), davayı kazandı.

KKTC İzmir Konsolosluğu’nda, mahalli personel statüsünde çalışan sekreter Ayşe Ali Yücesoy, 2009 yılında, o dönemin Konsolosu Mustafa Caner Evran’ın sözlü ve fiziksel tacizine uğradığını iddia ederek Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na ve dönemin KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu’na şikâyette bulundu.

Konsolosluk çalışanlarından 3 kişi de aynı iki kuruma mektup yazarak benzer şikayetlerde bulundu ve konsolosun sürekli pornografik içerikli fıkralar anlatıp kendilerini taciz ettiğini ileri sürdü.

Dönemin KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, İzmir Konsolosu Mustafa Caner Evran hakkında bu ve benzer iddialar nedeniyle soruşturma açıldığını belirtip soruşturma sonuçlanana kadar KTTC’ye çağırdı

Ayşe Ali Yücesoy, avukat olan kızı Uluğ İlve Yücesoy aracılığıyla, konsolosa, yasal faizi ile birlikte 15 bin TL manevi tazminat istemiyle İzmir Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Avukat Yücesoy, hazırladığı dava dilekçesinde, şunları yazdı:

"Konsolos, müvekkilime, 57 yaşında, yaşlı ve sağır olduğunu söylemiş, rüşvet aldığını iddia etmiş, "Sekreter dediğinin fıkır fıkır olmalı, peşimde koşmalı" demiştir. Bir keresinde ’yaşlı, kara suratlı’ diyerek diğer çalışanların yanında hakaretlerde bulunmuştur. Yüzüne kalem fırlatıp işten atabileceği yönünde tehdit etmiştir. "Sekreter dediğin peşimde koşar, cıvıl cıvıl olur, kahvemi çayımı getirir. Ben akrebim herkesi sokarım" şeklinde sözlerle sürekli psikolojik baskı yapmıştır. Müvekkilime yumruk ile vurmak isteyip dövmeye kalkmıştır. Kendisi müvekkilim lavaboya giderken arkasına geçip cep telefonu ya da fotoğraf makinesi ile görüntülerini çekmiştir."

Konsolos Evran ise, avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği yanıt dilekçesinde, iddiaları kabul etmedi.

Mahkeme, Konsolos Mustafa Caner Evran’ı 4 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti. Avukat Yücesoy, kararın temyizi için başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay Hukuk Dairesi, davanın asliye hukuk mahkemesinde değil, iş mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirtip verilen kararı bozdu, dosyayı iade etti.

İzmir 10’uncu İş Mahkemesi’nde görülen son duruşmada, hakim, Konsolos Evran’ın, yasal faizi hariç 15 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Ayşe Ali Yücesoy'un avukatı ve kızı Uluğ İlve Yücesoy, verilen kararın emsal teşkil edeceğini, bu tür tacize maruz kalanların, dava açabileceklerini söyledi.