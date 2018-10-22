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KKTC ile Türkiye arasında bir saat fark olacak

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında 'kış saati' uygulaması nedeniyle bir saatlik fark olacak

22 Ekim 2018 18:44

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında \'kış saati\' uygulaması nedeniyle bir saatlik fark olacak. KKTC, 28 Ekim\'de Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte saatleri bir saat geri alacak. Türkiye\'nin 2016 yılında \'kış saati\' uygulamasından vazgeçmesi nedeniyle, yazın aynı saat dilimi kullanılmasına rağmen kış aylarında KKTC ile bir saatlik fark oluşması bu yıl da devam edecek. 
KKTC yetkilileri, 28 Ekim\'den sonra Kuzey Kıbrıs\'a uçuş yapacaklar ve banka işlemleri yapacakların \'kış saati\' uygulamasına göre ayarlanması uyarısını yaptı.

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