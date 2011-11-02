-KKTC ile TPAO arasında petrol sahası sözleşmesi LEFKOŞA (A.A) - 02.11.2011 - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında, gelir paylaşımları ve üretim paylaşım modeline dayalı uluslararası hukuka ve uluslararası modele de son derece uygun, açık ve şeffaf bir anlaşma imzalandığına işaret ederek, ''Şuana kadar kapalı götürülen ve Noble enerji şirketi ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs halklarına ne vereceği henüz açıklanmadı. Bu aslında bir tartışma konusudur'' dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında ''Petrol Sahası Hizmetleri ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi'' imzalandı. Lefkoşa Merit Otel'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın huzurunda yapılan anlaşmaya, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal İmza koydu. TPAO'ya kar payı esasına göre arama, kuyu açma ve işletme yetkisi verilmesini öngören sözleşmenin imza törenine Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, imzalar atılmadan önce yaptığı konuşmada, hayırlı ve güzel bir işe imza atılacağını ifade ederek, Sunat Atun'la, iki ülke arasında master planla başlayan ve adanın bütününe çözüm bulan elektrik dağıtımıyla ilgili birlikte çalışma yaptıklarını anlatan Yıldız, ''Bugün burada çok daha kalıcı ve üretim paylaşım modeline dayalı bir yapıyı sağlamış olacağız. KKTC'nin yer altı zenginlikleriyle alakalı gerek karada gerekse denizlerdeki yer altı zenginliklerinin tespitiyle alakalı son derece güzel bir anlaşma yapacağız'' dedi. Anlaşmanın gelecek nesillere güzellikler ve hayırlar getireceğine inandığını ifade eden Taner Yıldız, Kıbrıs Rum yönetiminin son 2-3 ay içinde uluslararası hukuka aykırı yaptığı faaliyetlerin tarafı olmayacaklarını daha önce söylediklerini hatırlatarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun çözüm önerilerine yönelik yaptığı konuların BM gündeminde yer aldığını kaydetti. Eroğlu'nun çözüm önerilerinin sonuç bulması beklentisinde olduklarını ifade eden Yıldız, şunları söyledi: ''Biz burada son derece açık ve şeffaf bir anlaşma yapacağız. KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti ve TPAO arasındaki yapılacak anlaşmanın gelir paylaşımları ve üretim paylaşım modeline dayalı uluslararası hukuka ve uluslararası modele de son derece uygun olarak bir anlaşma imzalayacağız. Ama, şuana kadar kapalı götürülen ve Noble enerji şirketi ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs halklarına ne vereceği henüz açıklanmadı. Bu aslında bir tartışma konusudur. Tabii ki Kıbrıs halkının alacağı, ister kuzey ister güneyin alacağı bütün değerlerin anlaşmayla beraber şeffaf olarak ortaya konması lazım. Bu konuda hem uluslararası platforma olan borcunun ödenmesiyle hem de Kıbrıs halkına ödenmesiyle alakalı bir bilginin oluşturulması gerektiğini ve şu anda sondaj faaliyeti yürütülen bu çalışmada bu bilgilerin mutlaka kamuoyu ile paylaşılması lazım geldiğini mutlaka vurgulamak isterim.''