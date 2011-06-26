-KKTC İLE HİBE PROTOKOLU GAZİMAĞUSA (A.A) - 26.06.2011 - KKTC'de temas ve incelemelerde bulunan Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner, KKTC'ye malzeme ve iş makineleri hibe edilmesini öngören bir protokol imzaladı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Saner'le, Türkiye tarafından yaptırılan 80 kilometrelik Kuzey Sahil Yolu'nda incelemeler yaptıktan sonra, Bafra'daki Kaya Artemis Otel'de bir araya gelen ve protokola imza koyan Bakan Soluk, burada yaptığı açıklamada, Gazimağusa-Lefke arasına ve Beşparmak dağlarının altından tünelle Lefkoşa-Girne arasına otoyol yapılması için etüt çalışması yapılacağını, etüt çalışmalarının da olumlu sonuçlanması halinde icraata geçileceğini söyledi. -ULAŞIMDA EN BÜYÜK YATIRIM KARAYOLLARINA- Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, Türkiye ile KKTC arasında ulaşım alanında en büyük yeri karayollarının tuttuğunu, yatırımda en ağırlıklı paya sahibi olduğunu belirterek, bu yatırımın vatandaşların huzuru, evlerine burunları bile kanamadan kaliteli güzel yollardan gitmeleri için yapıldığını söyledi. Soluk, güzel temiz ve peyzajı iyi yapılmış otoyolların turizm açısından da önemli olduğunu, bu kapsamda Bafra'dan bir turistin KKTC'nin diğer yerlerine rahatça güzel bir yoldan ulaşabilmesi için Gazimağusa-Lefke ve Beşparmak dağlarının altından tünelle Lefkoşa-Girne arasına otoyol yapılması için etüt çalışması yapılacağını, etüt çalışmalarının da olumlu sonuçlanması halinde icraata geçileceğini açıkladı. -SANER: CİDDİ BİR İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ- KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner de konuşmasında, Türkiye Bayındırlık Bakanlığı ile çok ciddi bir işbirliği içerisinde olduklarını ve bu işbirliği çerçevesinde yol ve diğer altyapı çalışmalarıyla halka hizmet sunduklarını söyledi. Saner, KKTC'de yapılan tüm ulaşım altyapısında Türkiye'nin büyük desteğinin olduğuna vurgu yaparak, şimdiye kadar 124 kilometre bölünmüş yolun hizmete girdiğini ve yakında 26 buçuk kilometre daha ekleneceğini belirterek, bunun yıl sonuna kadar toplamda 153 kilometreye çıkacağını anlattı. -PROTOKOL- Saner ile Soluk'un imza koyduğu protokol; 10 bin ton asfalt yapımında kullanılacak katran, 3 kamyon, 1 paletli 40 ton eksavatör ile 1 kazıcı yükleyicinin hibe edilmesini ve 50 adet 7 metre yüksekliğinde baş üstü levha taşıyıcı sisteminin KKTC'ye kurulmasını öngörüyor. Bakan Soluk'a KKTC ziyareti sırasında DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal, Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, Ulaştırma Bakanlığı SGB Başkanı Kenan Bozgeyik ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da eşlik etti. Daha önce saat 10.30'da imzalanacağı duyurulan protokol, bakanın temaslarının sonunda imzalandı.