-KKTC İLE HİBE DESTEK PROTOKOLÜ İMZALANDI LEFKOŞA (A.A) - 15.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, KKTC'de özel sektöre daha fazla destek ve imkan verilmesi gerektiğini ve devletin de yaptığı bir kısım işten elini çekip, üreterek paylaşma yoluna gitmesi gerektiğini söyledi. Kıbrıs müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, her vesileyle KKTC’ye desteklerinin süreceğini vurgulayan Çiçek, özellikle kalıcı projelerin gelecek nesiller açısında büyük önem taşıdığını belirtti. Çiçek, KKTC'de bazı sendikacıların protesto eylemini ise, ''Ben orada bağıranlara baktım. Yeşil Hat’tın öbür tarafında bağıranlara ne kadar da çok benziyor. Türkiye ile KKTC arasında ''KKTC'deki Kısmi Hibe Destek Yardım Projelerinin Desteklenmesine İlişkin İşbirliği Protokolü'' KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tarafından imzalandı. KKTC'de ilk kez kısmi hibe uygulamasına imkan tanıyacak olan protokol, özel sektörün üretimini artırıp, teçhizatını modernize etmesine katkı sağlayacak. Hibe programı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti'nin kaynaklarıyla finanse edilecek. İmza töreni sırasında Başbakan Küçük, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek ile Ekonomi Bakanı Atun birer konuşma yaptı. -KKTC BAŞBAKANI KÜÇÜK Başbakan İrsen Küçük, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in Ada'ya her gelişinde birçok mutluluğu da beraberinde getirdiğini söyledi. Özel sektörün önünün açılması ve reel sektörün gelişmesi için Anavatan Türkiye ile sürekli tedbirler aldıklarını kaydeden Küçük, hükümetin özel sektörün daha da etkin olabilmesi için alınması öngörülen tedbirleri hükümet programına da yansıttığını ve birçok projenin hayata geçirildiğini belirtti. Protokolün, ülkede ilk kez kısmi hibe gerçekleşmesine imkan tanıyacağına işaret eden Küçük, özel sektörün üretimini artırıp, teçhizatını modernize etmesine katkı sağlayacak projenin tamamıyla Anavatan Türkiye tarafından karşılanacağını kaydetti. Başbakan Küçük, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in bugün Ada’ya gelişinde bazı sendikaların yaptığı eyleme de değinerek, bunu tasvip etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. -''KENDİNİ BİLMEYEN BİR KAÇ KİŞİ''- Anavatan Türkiye’nin destek ve gücünü her zaman yanında gördüklerini kaydeden Küçük, yüksek seviyede Türkiye'yi temsil eden Çiçek'in bazı ''kendini bilmeyen'' sendikacılar tarafından bu şekilde karşılanmasını şiddetle kınadığını bildirdi. Başbakan Küçük, ''Kendini bilmeyen birkaç kişinin girişimidir. Kıbrıs Türkünün geneli Anavatanı'nın yanındadır. Türkiyesiz Kıbrıs Türkünün var olmayacağını bilen kişileriz. Kapılarımız her zaman size açıktır'' dedi. KKTC Başbakan Küçük, şöyle devam etti: ''Kıbrıs Türkü bu noktalara gelmişse, bir devlet olgusuna ulaşmışsa ve KKTC'yi kurmuşsa, bu Anavatan sayesinde olmuştur. Bizim bütün güvencemiz ve desteğimiz anavatanımızdır. Bunu kimse inkar edemez. Anavatanımızdan güç almasak, cumhuriyet olgusuna ulaşamazdık.'' -BAKAN ÇİÇEK: ''İLİŞKİMİZ BİR KARDEŞLİK İLİŞKİSİDİR''- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de, böylesine anlamlı bir günde bu protokole imza atmanın büyük önem taşıdığını söyledi. Çiçek, bulunulan coğrafyada petrol gibi kendiliğinden ortaya çıkan bir kaynak olmaması halinde refah ve kalkınmanın büyük ölçekte özel sektör ağırlıklı projelerle sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Özellikle ihracata dönük projelerin tercih edildiğini kaydeden Çiçek, Türkiye'nin bugün ihracata dayalı büyümesini büyük ölçüde özel sektörle gerçekleştirdiğini ifade etti. Bakan Çiçek, ''Türkiye'de uygulanan ve başarısına şahit olduğumuz, tecrübe edindiğimiz ve önemli sonuçlar elde ettiğimiz projenin benzerinin burada da yapılmasını arzu ediyoruz. Bu tür projeleri de destekliyoruz'' dedi. Cemil Çiçek şöyle devam etti: ''Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin şunu bilmesi lazım. Bizim bu coğrafyayla, bu devletle, insanlarla ilişkimiz bir kardeşlik ilişkisidir. Kendimizin tecrübe etmediği, kendimizin yapmadığı hiçbir işi hiç kimseye tavsiye etmiyoruz. Dolayısıyla bugün burada hükümet tarafından uygulanan projeler, gündeme gelen konular, bizim yaşayıp, tecrübe ettiğimiz ve geç kalmış olmaktan dolayı ağır bedeller ödediğimiz hususlardır. İstiyoruz ki KKTC’li kardeşlerimiz bu sıkıntıları yaşamasın. Ortaya koydukları hedefleri bir an evvel yakalasınlar.'' -''ÖZEL SEKTÖRE DESTEK VERMEK GEREKİR''- KKTC'de artık özel sektöre daha fazla kaynak ayırıp, destek vermek gerektiğini kaydeden Çiçek, ''Artık üreterek paylaşmak gerekiyor. Üretmeden paylaşmak artık günümüz dünyasında geçerli bir model olmaktan çıkmıştır'' dedi. KOBİ ve özel sektörün tüm dünyada hissedilen krizden de olumsuz etkilendiğini kaydeden Çiçek, en gelişmiş ekonomilerin bile çok ciddi kararlar alma mecburiyetinde kaldığını söyledi. Çiçek, şöyle devam etti: ''Bizimki gibi henüz ayağı yere tam olarak basmamış ülkelerde hiçbir şey olmamış gibi işleri götüremeyiz. Doğru kararları doğru zamanlarda almak gerekiyor. Bunun getirdiği ufak tefek rahatsızlıklar demokrasilerde olağandır. Ülkemiz, ülkemizin çıkarları, şahsi çıkarlarımızın önünde gelir ve gelmelidir. Öyle olmayacaksa bir kısım sıkıntılarımızı aşmak kolay olmayacak. Bu protokolün sıkıntıların aşılmasında, istihdam yaratmada, üretimi artırmada, refahı artırmada önemli bir imkan olacağı kanaatindeyim.'' Çiçek, sendikacıların eylemiyle ilgili olarak da, ''Ben üniversite yıllarından beri bu tür sloganlara, gösterilere alışığım. Havaalanı yolunda bağırmaktan bir iş yapmak 50 defa evladır. Ben orada bağıranlara baktım. Yeşil Hat’tın öbür tarafında bağıranlara ne kadar da çok benziyor. Bütünlüklü yaklaşım çerçevesinde KOBİ’lerin sanayiye entegrasyonunu tamamlayıp, güçlendirmek ve rekabet edebilirliğini sağlamak amacıyla Hibe Destek Programı’nı öngördüklerini kaydeden Atun, ''Bütün KOBİ’ler ve imalatçılar, 150 bin TL’ye kadar yapacakları teçhizat, kapasite artırımı, yazılım gibi yatırımların yüzde 50’sini aşmamak kaydıyla hibe alacaklar. KOBİ'lerimizi rekabet açısından daha da avantajlı hale getirmeyi amaçlamaktayız'' dedi. Bakan Atun, yeni dönemde ayrıca Türkiye Büyükelçiliği ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile işbirliği içinde KOBİ’lerin teminat gösterme zorluğunu aşmalarına yönelik KOBİ Teminat Kooperatifi’nin oluşumunu tamamlayacaklarını da söyledi. Bakan Atun, bu çalışmalarında kendilerine destek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür etti.