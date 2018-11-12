KKTC ile Güney Kıbrıs arasında iki sınır kapısı açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in kararının ardından, Derinya ve Aplıç sınır kapıları eş zamanlı kullanıma açıldı. İki kapı ile birlikte Ada'da Kuzey ve Güney'de açılan kapı sayısı 9'a çıktı. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, kapıların açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, ''İnşallah, kapılara ihtiyaç duymayacağımız bir çözüme ulaşmamızı dilerim'' dedi.



Ada'da 1974 Barış Harekâtı'ndan sonra karşılıklı geçişler sınırlı şekilde yapıldı. Dönemin KKTC Bakanlar Kurulu 23 Nisan 2003'te sınır kapılarının tek taraflı açılması kararı aldı. Rumların bir süre devam eden kararsızlığının ardından sınır kapılarının kullanımı sonraki yıllarda yaygınlaştı.

Akıncı ile Anastasiadis, 26 Ekim'de yaptıkları görüşmede gündemde olan Derinya ve Aplıç sınır kapılarının açılması yönünde karar aldı. Söz konusu kararda geçen Derinya, Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin çatışma yaşadığı bölge olarak biliniyor.

Rumlar sınırı geçmeye çalışmıştı

Rum yönetiminin özel önem verdiği kapının açılışı ile birlikte Mağusa'dan Güney Kıbrıs'a geçişlerde kolaylık sağlanmış olacak. Ada'da 8 Ağustos 1996'da Rum motosikletlilerin oluşturduğu bir grup, Kapalı Maraş'a doğru Derinya'da sınırı delme girişiminde bulunmuştu. Bu sırada çıkan arbedede Tasos İsak adındaki Rum ölmüştü. Olayın ardından 14 Ağustos 1996'da Derinya bölgesinde toplanan Rum fanatikler sınırı yeniden delmeye çalışmıştı.



Eylemcilerin arasındaki Rum genç Solomos Solumu, sınıra doğru koşarak uyarılara rağmen telleri geçmiş ve sınırdaki Türk bayrağı direğine tırmanmıştı. Türk bayrağını gönderden indirmeye çalışan Solumu, açılan ateş sonucunda boynundan vurularak ölmüştü.