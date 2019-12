-KKTC: ''Hükümet anlaşmanın arkasında" LEFKOŞA (A.A) - 13.10.2011 - KKTC Başbakanlığı, ''Türkiye ile imzalanan Kıta Sahanlığını Sınırlandırma Anlaşması'nın ve atılan her adımın arkasında olduğunu'' bildirdi. KKTC Başbakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, ''imza prosedüründe koordine eksikliğinden kaynaklanan karışıklığın, anlaşmanın Kıbrıs Türk halkının çıkarlarının korunması açısından gerekliliğini ve dünyaya verdiği güçlü mesajı değiştirmediği'' vurgulandı. Açıklamada, ''Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye'nin hak ve çıkarlarını savunmak isteyen herkesin bu gerçek ışığında gereksiz polemiklere son vererek Kıta Sahanlığı Antlaşması'na tam destek vermesi gerekmektedir'' denildi. ''Rum tarafının petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini bir adım ileriye götürerek fiili sondaja başlaması halinde izlenecek eylem planının hükümetin bilgisi dahilinde belirlendiğine'' işaret edilen açıklamada, Kıta Sahanlığı Antlaşması'nın taslak metninin Dışişleri Bakanlığı müsteşarı başkanlığındaki KKTC heyeti tarafından 15 Eylül'de Ankara'da görüşüldüğü kaydedildi. Heyetin KKTC'ye döndükten sonra Bakanlar Kurulu üyelerini, görüşülen tüm konu ve taslak anlaşma metni hususunda bilgilendirdiği belirtilen açıklamada, ''Esasen 15 Eylül'deki toplantıda gerek eylem planı gerekse anlaşma imzalanması sürecinin iki ülke Dışişleri Bakanlıkları eş güdümünde gerçekleştirilmesi de karara bağlanmıştı'' ifadesi yer aldı. KKTC Başbakanlığı açıklamasına şöyle devam edildi: ''Hükümetimiz atılan her adımın ve imzalanmış olan Kıta Sahanlığı Anlaşması'nın arkasındadır. Rum tarafının sondaj çalışmalarına açıklamış olduğu tarihten önce başlamış olması anlaşmanın New York'ta imzalanması gereğini doğurmuş ve bu aşamada New York'ta hazır bulunan heyetimiz orada yaşanan gelişmeleri ve anlaşmanın imzalanmış metnini hükümetimize zamanında iletmek konusunda gerekli koordinasyonu sağlayamamışlardır. Anlaşmanın imza prosedürüne ilişkin yaşanmakta olan karışıklık esasen bu koordine eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak, bu imzalanmış olan Kıta Sahanlığı Anlaşması'nın Kıbrıs Türk halkının çıkarlarının korunması açısından gerekliliğini ve dünyaya verdiği güçlü mesajı değiştirmemektedir. İmzalanmış olan anlaşma ilgili mevzuat uyarınca hükümetimiz tarafından halkın iradesini temsil eden Cumhuriyet Meclisi'nin onayına sunulmuştur.'' Anlaşmaya, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), meclis oylamasında ''hayır'' diyeceğini açıklamıştı. CTP ve TDP'nin ''hayır'' oyları anlaşmanın mecliste kabulüne engel oluşturmuyor.