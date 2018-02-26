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KKTC heyeti, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a gidecek

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve beraberindeki 25 kişilik heyet, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 5 Mart'ta Hatay'a gidecek

26 Şubat 2018 18:21

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve beraberindeki 25 kişilik heyet, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için 5 Mart\'ta Hatay\'a gidecek.
KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için askerleri ziyaret etmek üzere Genelkurmay Başkanlığı\'ndan izin alındığını söyledi. KKTC heyetinin, sınırda \'Kıbrıs Türk Halkı, Mehmetçikle birlikte\' mesajı vereceğini belirten Töre, gelecek hafta 25 kişilik heyetle Hatay\'a gideceklerini duyurdu. Hatay Valisi Erdal Ata ile de görüştüklerini anlatan Töre, \"Heyette, 5 milletvekili de olacak. Diğer katılımcılar, Kıbrıs\'a barış getiren harekata katılan mücahitler, dernekler olacak\" dedi.
Hatay\'a giderken, Kıbrıs Barış Harekatı\'na katılan şehitlerin mezarının bulunduğu Boğaz Şehitliği\'nden alınan toprakları da yanlarında götüreceklerini belirten Meclis Başkan Yardımcısı Töre, toprağı Mehmetçik\'in bulunduğu yere serpeceklerini söyledi. 
Türk ordusunun gittiği her yere barış ve demokrasi götürdüğünü vurgulayan Töre, \"KKTC\'den 25 bayrak ve 25 zeytin dalı da götüreceğiz\" diye konuştu.

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