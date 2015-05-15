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Dünya

KKTC, Güney Kıbrıs'a vize uygulamasını kaldırıyor

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde kimlik belgesi yeterli olacak

15 Mayıs 2015 22:08

KKTC ile Güney Kıbrıs arasında kara geçişlerinde vize kağıdı ve mühür uygulaması sona eriyor. Geçiş yapacak kişinin kimlik belgesini görevli memura göstererek kayıt yaptırması yeterli olacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in bugünkü ilk görüşmesinin ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide tarafından da Kıbrıs Türk tarafının güven yaratıcı önlemleri arasında açıklanan yeni uygulamayla ilgili, İçişleri Bakanlığı basın bürosundan da açıklama geldi.

 

‘Geçiş belgeleri kullanılmayacak’

 

Yekili KKTC Bakanlığından yapılan açıklamada “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Güney Kıbrıs’a ve Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçişlerde KKTC vatandaşları ve yabancılar tarafından kullanılan geçiş belgeleri 16 Mayıs 2015 Cumartesi gününden başlayarak kullanılmayacaktır. Bugün de sınır kapılarında 15 dakikalık test amaçlı bir çalışma yapılmıştır” denildi.

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kapılar 23 Nisan 2003’te açılmıştı.

 

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