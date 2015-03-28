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Spor

KKTC Futbol Federasyonu, Rum Federasyonu'na üye oluyor

FIFA onayının ardından, Rum federasyonu, KKTC’deki futbolun uluslararası alanda tek yetkili mercii olacak

28 Mart 2015 16:38

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) KKTC’de büro açmasına şiddetle karşı çıkan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Rum Futbol Federasyonu’na (KOP) üye olmaya hazırlanıyor. Federasyon, yarın basın toplantısı düzenleyerek üyelik kararını açıklayacak. Rum federasyonu, FIFA onayının ardından KKTC’deki futbolun uluslararası alanda tek yetkili mercii olacak.

Ömer Bilge’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, spor ambargosu uygulanan KKTC futbolunun Rum federasyonuna (KOP) üyeliği adım adım gerçekleşti. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu iki yıl önce FIFA’nın arabuluculuğuyla Rum Futbol Federasyonu’na üyeliği kabul etti. Ancak üyelik Ada’daki milliyetçi çevrelerin yoğun tepkisi nedeniyle gerçekleşmedi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC’de oynayan futbolcuların Türkiye amatör liginde oynayan kulüplere bonservis ücreti ödemeden gitmesi üzerine Rum federasyonuna üyeliği geçen ay yeniden gündeme getirdi.

 

Demirören’e tepki

 

Bu defa devreye TFF Başkanı Yıldırım Demirören girdi ve bonservis krizini çözmek için FIFA’ya Lefkoşa’da büro açma başvurusunda bulundu. Ancak başvuru KKTC Futbol Federasyonu’nun sert tepkisini çekti. FIFA da TFF’nin başvurusunu kabul etmedi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yarın bir basın toplantısı düzenleyerek Rum federasyonuna üyelik başvurusu için FIFA’ya dilekçe göndereceğini açıklayacak. Rum Federasyonu ön hazırlıklara başlayarak üyeleriyle toplantı kararı aldı.

 

İki yıl önceki anlaşma

 

2013 Kasım ayında Zürih’te FIFA merkezinde yapılan anlaşmaya göre, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Rum Federasyonu’nun doğal üyesi kabul edilecek. Bu çerçevede Türk takımlar da Rum federasyonuna dolaylı yoldan üye olacak. Türk Federasyon Rum federasyonunun yönetiminde yer alabilecek. Türk federasyon, Rum federasyonunun izniyle uluslararası organizasyonlar düzenleyebilecek.

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