KKTC, Euro'ya geçecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Lirası'ndan çıkarak Avrupa Birliği para birimi Euro'ya geçişi için teknik çalışma başlatıldı.

Ada'da varılacak muhtemel bir çözüme hazırlık amacı taşıyan çalışmalar kapsamında, Avrupa Birliği uzmanları KKTC'ye gelerek Kıbrıslı Türk yetkililerle mesaiye başlayacak.

KKTC'deki Euro'ya geçiş çalışmalarıyla eşzamanlı olarak Avrupa'yla gümrük birliğisüreci de yürüyecek. Bu çerçevede KKTC gümrük mevzuatının AB ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Rumların 2004 yılında tek yanlı Avrupa Birliği üyeliği nedeniyle, Kıbrıs'ta varılacak olası bir çözümde ortak para birimi, gümrük birliği gibi ekonomik konular başta olmak üzere iki taraf arasındaki birçok konuda AB'ye uyum gerekiyor.

KKTC'de yapılacak AB'ye uyum çalışmaları çözümden sonra hayata geçecek.

NTV'ye demeç veren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dünkü liderler zirvesinde ekonomik harmonizasyon çalışmalarını yürütmek üzere teknik komite kurulmasını kararlaştırdıklarını belirterek, Avrupa Birliği'nden gelecek uzmanlarla Kıbrıs Türk tarafının Euro'ya geçiş hazırlıklarının en kısa sürede tamamlanmasının amaçlandığını söyledi. Hazırlıkların çözüme yönelik olduğunu belirten Akıncı, anlaşmanın referandumda onaylanmasının ardından KKTC'nin 1 yıllık Euro'ya geçiş sürecinin başlayacağını, bu süre zarfında Türk Lirası'nın yürürlükte olacağını bildirdi. Akıncı Euro'ya geçiş, gümrük birliği ve diğer uyum çalışmalarının referandumda "evet" çıkmasından sonraya bırakılabilecek işler olmadığına işaret ederek "Bu bir süreç, Euro'ya geçiş ve gümrük birliği ilk aşamayı oluşturacak, ardından sağlık, çevre ve diğer konularda AB'ye uyum süreci gündeme gelecek" dedi.

Türk Lirası'ndan Euro'ya geçiş konusunun teknik detaylarının Türkiye'yle de istişare edilerek yürütüleceğine dikkat çeken Akıncı, gümrük mevzuatınınsa vakit kaybedilmeden değiştirilerek "yeşil hat"ın ortadan kaldırılmasının amaçlandığını söyledi. Brüksel ve New York'taki temasları sırasında Euro'ya geçiş ve gümrük birliği konularının gündeme geldiğini belirten Akıncı, Avrupalı yetkililerin hızlandırma sözü verdiğini, dünkü liderler zirvesinde de Ad hoc komite kurulması konusunda Rum tarafıyla mutabakata varıldığını sözlerine ekledi.